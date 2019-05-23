公投禁核食日方反擊 謝長廷：藍營或無黨執政都要面對

2019-05-23 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台灣去年用公投否決解禁日本核災區食品，不過這項決定也讓日本出面回應表示，台灣一直想加入CPTTP「跨太平洋夥伴全面進步協定」，日本不贊成，台灣將無法加入，甚至不排除提告WTO。駐日代表謝長廷則是強調，國民黨現在反核食，之後若政黨輪替將有因果，也得面對，如今台北市長柯文哲訪日，外界也好奇柯文哲對核災區食品的態度是有所轉變。

對此，謝長廷表示，核災區食品在台灣已經被政治化，世界上誰在禁核食，禁核食的，都是和日本不好的國家，例如韓國、中國，但像是中國和日本的關係有所改善，香港就解禁，中國也說要正面一點，所以不要用意識形態去處理這個問題。

謝長廷表示，禁核食是意識形態、政治，不是科學，科學的部分，歐盟、美國、新加坡水準都很高，但在台灣是政治化，所以我們現在是稍微把它扭轉過來，不然2年後、4年後還是一樣。

謝長廷說，明年就算是國民黨執政，也是要面對這個問題，無黨籍執政也是要面對這個問題，更重要的應該是國家共同利益。

謝長廷表示，就像日本的知事為什麼都願意參加台日觀光高峰論壇，這是因為知道對整個縣市好的，不會因為反對黨不要去，越壞越好，然後下次取代他。