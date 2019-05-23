蘇啓誠通聯紀錄曝光！江綺雯：查無張淑玲20分鐘電話

2019-05-23 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



去年燕子颱風造成日本關西風災，關西機場關閉許多國人受困，並指責大阪辦事處沒有盡力協助旅客脫困，也不願替國人安排住處，造成大阪辦事處原處長蘇啟誠在其官邸內輕生事件，駐日代表謝長廷將其輕生原因歸咎於中國派車赴機場接人的假新聞。但兩個多月後，蘇遺孀接受電視台訪問，強調蘇遺書中沒有談到假新聞，是不想被羞辱才選擇自殺。

媒體接著即爆出，蘇啟誠生前曾接到一通來自台北外交部官員的電話，電話中蘇啟誠被嚴詞責備，並被告知外交部已擬將年度考績全館打丙等，釀致蘇啟誠揹負巨大壓力之下，選擇結束生命。而那通電話當時即指向張淑玲，張淑玲被點名就是打那通電話的人。不過，張淑玲當時即向少數媒體表明她並未打那通電話，其後又於列席立法院外交國防委員會會議時，再度重申她沒有在9月13日打電話給蘇啟誠，強調「絕無此事」。

監察院22日通過江綺雯、仉桂美的調查報告，糾正外交部，針對外傳台日關係協會秘書長張淑玲20分鐘關鍵電話施壓，委員表示並沒有查到這樣的電話。江綺雯指出，沒有查出張淑玲所打的20分鐘電話，但是發現另一通20分鐘電話，是9月13日9時35分至9時55分台日協日政協科邱姓助理專員有打電話給駐日代表處政務組劉秘書，那通電話與蘇啓誠案無關。