蘇啟誠自盡前 發簡訊給同仁「不必替我搬座位改風水」

2019-05-23 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



駐日本辦事處長蘇啟誠因為燕子颱風水淹關西機場事件，13日晚間在官邸上吊輕生。依據日本警方調查，死亡時間應該是晚間8、9點鐘。監察院調查報告中，以表列方式還原他最後一天經歷的事件。蘇啟誠生前最後一通發出的簡訊，是告知同仁：自己原打算挪座位改風水，現在不用了。距離警方估計他死亡的時間，不到一個小時。

監委江綺雯也說，蘇啟誠被發現死在家中後，有兩名辦事處人員曾獲日本警方允許進入現場。警方發現蘇啟誠以電腦打字的遺書，日期是9月12日，最後還用筆寫了四個中文字。日方不知道有何重要內容，因此特別請我方人員協助辨識，結果四個字是「後事從簡」。

依據監委調查，13日下午14時57分至17時19分的兩個半小時之間，駐日代表謝長廷曾經四度打電話給蘇啟誠，通話時間自1分27秒至4分15秒不等。在電話中，蘇啟誠曾告知謝長廷，將於次日（14）上午與律師見面，表示仍試圖查明某些爭議。18時00分，蘇啟誠曾以公務手機打電話到謝長廷的公務手機，但只通了1.5秒就掛斷。

當天下午18時45分，蘇啟誠下班離開辦公室。秘書黃水益表示，當天是自己替蘇處長開門。19時14分，台日協副秘書長謝柏輝以通訊軟體LINE傳給他「外交部獎懲作業要點」，不過顯示並未讀取。

19時59分，蘇啟誠發了一則簡訊給同仁，內容為：「搬桌子事，不用了。一再變，不好意思。」警方估計，他的死亡時間應該在20至21時之間。

這是因為蘇啟誠的辦公室座位，背後正對窗戶，就傳統風水觀點來看「沒有倚靠」。在燕子颱風事件發生後，蘇太太就建議他應該挪動座位方向。而大阪辦事處人員也對監委表示，蘇啟誠去世前幾天的情緒不佳，多次反覆想要調整座位。

江綺雯說，這位收到簡訊的同事，事後非常難過，覺得當初如果當時回電話問蘇，為何突然改變心意不搬桌子？或許就可以遏止悲劇。而大阪辦事處的同仁，至今都還為蘇啟誠之死難過，「我不覺得他們已經完全走出來了」。

同樣情況是，當天晚間蘇啟誠也曾打電話回台灣給太太，但太太正好沒接到電話。

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