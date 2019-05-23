蔡提總統對一國兩制無模糊空間 朱立倫：選舉操作

2019-05-23 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫今下午繼續「台灣更好‧立倫行腳」，到新北市新莊的安得烈食物銀行當半日分貨志工；朱受訪時被問及，總統蔡英文今早接見華人民主書院訪賓時表示，台灣的總統對一國兩制台灣方案沒有游移或模糊的空間，朱立倫表示，「蔡總統再講無非是要選舉操作和政治指控」。

朱立倫說，「國民黨一再強調堅決反對ㄧ國兩制，我們的立場就是堅持自由民主的中華民國體制」，他批評，「蔡總統不要再操作這個議題」，「再講無非是要選舉操作和政治指控」。