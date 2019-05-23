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【重磅快評】進化中的兩岸論述 郭董和阿通師誰會被當?

2019-05-23 16:33聯合報 主筆室╱即時報導

鴻海董事長郭台銘昨天接受聯合報專訪時，一方面批評蔡政府挑釁兩岸關係，並質問蔡英文：「你認為抗中，美國就會挺你嗎？」另一方面重申，沒有一中各表就沒有九二共識，呼籲北京正視中國民國存在的事實。

長期浸淫兩岸關係研究的陸委會主委陳明通，今天的回應卻彷彿老學究面對小學生般的不耐，只說不與郭台銘打口水戰，「請郭台銘多了解一下兩岸關係」，「對政府政策多學習一點」。

郭台銘從商人變身參選總統，其兩岸相關論述，在資深的兩岸關係研究學者看來，仍嫌生澀。但從另一個角度看，郭台銘尚不精準的兩岸論述，反而可能因其論述質樸，意外為即將窒息的兩岸關係，打開一些呼吸的空間。

郭台銘提到一中各表的兩個中國，包括中華民國和中華人民共和國；這其實誤踩了中共反對「兩個中國」的紅線。至於他說從媽祖來看，百分之百同意台灣是中國不可切割的一部分，更冒犯了自辣台妹以降的綠獨禁忌。

但對於郭台銘的兩個中國論述，中共僅重申一貫立場，並未有強烈批判，關鍵在信任的基礎。中共更相信郭台銘堅定反台獨和台灣是中國不可切割的一部分的立場。

馬英九大講不統、不武，無礙於世紀性「馬習會」的舉行，因為中共相信馬英九堅持不獨；韓國瑜把「反對一國兩制」刻在枕頭上，不影響他到一國兩制示範區在內的港澳深廈海撈53億訂單，因為中共相信韓國瑜堅持九二共識。

至於蔡英文強調在中華民國憲政體制下維持兩岸現狀，中共認定是未完成的答卷，後來更沒收答卷，反正蔡英文也沒打算填答。由於「眾所周知的原因」，台海冰封，兩岸動盪，問題不在中華民國，而在蔡英文和她的「這個國家」。

不過，在習近平端出兩制台灣方案後，辣台妹搶先製造了九二共識就是一國兩制的假新聞，塑造了一股肅殺的反中氛圍，這讓堅持九二共識、一中各表的國民黨，在兩岸論述上陷入完全挨打的困境。

此時郭台銘用一中各表作為九二共識的前提，還把一中各表表述成兩個中國，在兩岸學者看來，只是非正統的藍營論述，但這種非典論述，在當前氛圍下，卻可能更接地氣；至少有助於各方思考如何突破日益閉鎖的兩岸框架。

陳明通教授打算讓郭台銘的兩岸答卷當掉重修，要郭台銘多了解兩岸關係，多學習蔡政府政策。但郭台銘的兩岸論述，卻在民進黨扭曲九二共識、兩岸情勢升高、社會氛圍改變的當下，提供了更多可能的思考起點。

郭台銘會不會出線言之過早，但其進化中的兩岸論述，應該還會繼續進化；至於陳明通教授暨主委的兩岸關係學，會不會被人民死當，2020大考揭曉。

鴻海董事長郭台銘接受聯合報專訪時重申，沒有一中各表就沒有九二共識，呼籲北京正視中...
鴻海董事長郭台銘接受聯合報專訪時重申，沒有一中各表就沒有九二共識，呼籲北京正視中國民國存在的事實。本報資料照片
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郭台銘九二共識中共

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