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監院報告：謝長廷對大阪處協助「非不能也 是不為也」

2019-05-23 15:50聯合報 記者程嘉文╱即時報導

監察院外交僑政委員會昨天（22日）通過對於前任駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生事件的調查報告，其中提及：對於駐日代表謝長廷動輒未經外交部授權或同意，逕自以個人身分經由臉書或接受媒體訪問，對外公開發表有關職務之言論，顯違公務員服務法規定。報告指出，外交部長吳釗燮對此答覆：已經多次提醒謝大使，要求謹言慎行，但仍未見改善。

吳釗燮答覆監委調查時也說：「以謝代表的職位與身分，要負責督導指揮（各辦事處）都是沒問題的。」

報告指出，「駐外機構組織通則」第6條1項2款明定，「辦事處館長承外交部之命，辦理我國與轄區內國家或地區間之外交事務及外交部指定之其他業務，並受我國在駐在國所設大使館、代表處館長之指揮監督。」

調查意見指，謝長廷代表以駐日六處各有轄區，以及東京距離大阪572公里為由，而未前往大阪；卻於9月7日前往1000公里外「亦非其轄區」的北海道協助地震救災，顯然對大阪處之協助「非不能也，是不為也」。謝代表受訪時表示「大阪不歸我管」、「如果有錯，大阪辦事處應道歉」等語，將媒體輿論之責難壓力全面引導至大阪辦事處，與「駐外機構組織通則」規定不符，且對其指揮監督權之運用，顯有偏頗。

對此，監委仉桂美批評，這顯示當時駐日代表處面對問題發生時，態度不是要解決問題，而是要找「誰該扛？」

監委江綺雯說明調查報告。記者程嘉文／攝影
監委江綺雯說明調查報告。記者程嘉文／攝影
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大阪外交部

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