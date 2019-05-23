郭台銘批蔡不了解華為禁令 「沒剩幾個月，大家忍忍」

2019-05-23 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



受美國的「華為禁令」影響，在Google聲明終止支援華為手機後，英國的半導體大廠ARM也停止和華為合作，媒體今天詢問鴻海董事長郭台銘，是否會影響到鴻海？郭台銘說他站在中華民國總統的身份來看的話，想問現任總統蔡英文「除了會選舉以外，她對中美貿易戰爭，對台灣產業產生什麼影響？她了解嗎？」

郭台銘今天到新竹天主教私立曙光女子中學參訪，會前接受媒體聯訪，媒體詢問他對於華為事件的看法，郭台銘說，他曾於在馬英九基金會演講，講到中美貿易戰爭會越演越烈，甚至變成一個世界兩套系統，當時可能大家不是很明白，但23天後，大家會聽明白他當時對世界經濟的判斷，的確是符合他當時所講的。

郭台銘也指出，他站在中華民國總統的身份來看的話，想問現任總統蔡英文「除了會選舉以外，對中美貿易戰爭，對台灣產業產生什麼影響？她了解嗎？」

郭台銘批評，華為的事件是全台灣產業結構的事情，經濟的背後是科技的整合。但是蔡政府對經濟、科技的外行，不能看清楚問題的真相，他呼籲蔡政府應該提出緊急的對策。郭台銘話鋒一轉，又補了一句「沒剩幾個月，大家忍一忍。」