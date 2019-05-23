影╱阿扁簽書會堅守四不原則 網紅「對嘴哥」現身挺扁

2019-05-23 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



前總統陳水扁今天中午到嘉義市議員王美惠服務處舉辦簽書會，現場大排長龍，超過100名支持者到會場為陳水扁加油打氣，高喊「阿扁加油！我愛你！」陳水扁面對記者的訪問充耳不聞，堅守中監所提的4不原則，網紅「Eddy嘴哥」表示自己身為扁迷20多年，今天到場挺扁。

記者問陳水扁是否會為剛贏得民進黨立委初選的王美惠加油、打氣？以及「會不會累？」「是否有話對支持者說？」陳都沒回應，專心簽名，但對於扁迷的加油打氣，他頻頻回說「謝謝！」

簽書會進行超過1小時，超過100名扁迷到場力挺，嘉義市陳姓姊妹將寫好的信送給陳水扁，信上寫道「每次看到您的演講總是充滿力量，面對司法迫害，我看到台灣人不服輸的特質、我相信有一天司法會還您公道」。

資深扁迷簡婕予與丈夫張裕隆帶著當年寫給在獄中的陳水扁信件到簽書會上，希望陳水扁看到過往的信件，可以幫助他盡快恢復健康；簡婕予說，2008年阿扁因案被特偵組傳喚到案說明時，她跟先生對賭、賭阿扁不會被聲押，結果無保釋回、她贏得30萬元；阿扁因案入獄服刑時，她寫信給阿扁還獲得回信，所以這次簽書會特地來給阿扁總統支持。