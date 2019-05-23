【重磅快評】福島災區住一晚 柯P要選總統還是選總督？

2019-05-23 14:30 聯合報 主筆室



台北市長柯文哲訪日，一早拜會日本眾議員河井克行。圖／北市府提供 分享 facebook 在賴清德訪日結束之後，台北市長柯文哲也於今日啟程訪問日本，近期台灣有志於2020總統大位的政治人物爭相訪問日本，可見日本議題在這次總統大選當中，將會扮演相當重要的角色。

從目的性來看，賴清德訪日是應日本台灣同鄉會的邀請，而柯文哲則是參加台日觀光高峰論壇，賴清德主要想爭取日本獨派的大力支持，以求能在黨內初選過關，而柯文哲是訴求台日交流合作，尋求在日本發聲來擴大自己參選總統的正當性。

從訪日行程來看，賴清德與柯文哲兩人其實並沒有太大的不同，由此可見，台日關係表面雖好，但卻是存在著相當大的局限性。

他們都不約而同的與安倍胞弟岸信夫碰面，以強調自己在日本政界的通天本領，也到東京大學與日本兩岸關係小組座談，在兩岸政策上要日本放心，賴向日本表明當選後不會宣布台獨，柯文哲則要宣示自己並非親中派，而賴柯兩人都是主張「解禁福島核食」派，只是賴清德是口頭表明，柯文哲則親自到福島以行動來實踐。

然而，賴柯兩人訪日最大的不同的，則是駐日代表謝長廷的曖昧角色，與賴清德訪日時若即若離的情況相比，這次謝長廷更顯得落落大方，他不但是這次柯文哲訪日的東道主，同時柯文哲訪日的所有行程，謝長廷也都將會全程陪同，柯謝兩人不但在富山觀光論壇上同台，還會一起到福島災區視察，從謝長廷的「厚柯薄賴」，可以看出民進黨總統初選的政治縮影，賴清德更是如人飲水，冷暖自知。

由此可見，從柯文哲這次四天訪日的行程中，參加台日觀光論壇似乎只是表面的藉口，以親自到福島災區住一晚，來凸顯反核食公投有多荒謬，以向日本政府表明自己解禁核食的決心，才是柯文哲此行的真正意圖。

只是，有志於參選年底總統大選的柯文哲，不顧國內779萬反核食公投的選民，不辭千里到福島，向沒有投票權的日本表達台灣公投的「錯誤性」，讓人不覺有時空錯置之感。

想問的是：不知道柯文哲究竟是想要參加台灣總統大選，還是日本國的台灣總督？