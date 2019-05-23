文化部長鄭麗君華府拜會智庫 期台美共同傳遞民主自由

2019-05-23 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



文化部長鄭麗君本周展開訪美行程，拜會華府除了參訪博物館、藝文中心、新創基地外，亦針對文化經濟、文化傳播等議題與華府各方交流。

文化部今天發出新聞稿指出，鄭麗君於美東時間22日拜會華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）時表示，台灣6月將成立行政法人「文化內容策進院」，政府將透過既有獎補助機制及國發基金近100億投資的雙軌資金，帶動民間投資及國際合資共製，積極振興文化內容產業，未來文策院將可成為台灣與國際合資共製及加速臺灣文化傳播的重要平台。

與會的CSIS亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glasier）、CSIS資深副總裁朗德（Daniel Runde）等人，皆肯定台灣在文化創意經濟的發展，並認為文化軟實力的共享，亦可增進亞洲地區多元文化之間彼此理解與共榮。

鄭麗君表示，台灣擁有自由民主的生活方式，充分保障創作自由，共享多元文化傳統，才能讓台灣成為各種藝術及文化產業發展的沃土，發展出具爆發力的文化軟實力，成為新興亞洲文化力量。

鄭麗君強調，文化經濟越成功，文化傳播越成功，文化經濟不只能從「價值」創造「產值」，也能從「產值」促進「價值」的傳播，台灣文化軟實力將可充分展現自由、多元、開放、包容的文化風格，對亞太區域作出貢獻，這與美國推動印太戰略希望增進共同繁榮、推動民主治理、確保區域和平的目標相符，台美雙方未來可加強文化合作，甚至共同向其他亞洲國家傳遞自由民主的生活方式。

美東時間5月22日晚間，鄭麗君部長出席由「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）在華府國會山莊內舉辦的《我們的青春，在台灣》紀錄片放映會，並與美國國會眾議院夏波（Steve Chabot）、《我們的青春，在台灣》導演傅榆輪流上台致詞。

鄭麗君致詞時表示，身為文化部長，很高興看見年輕創作者能透過創作勇敢訴說自己的故事、訴說台灣的故事，並且將這些故事帶往世界各地， 代表一股「越在地越國際」的臺灣文化力量已經成形。鄭麗君還說，這些年輕創作者帶來的重要啟示是，「唯有我們先了解自己，勇於做自己，世界更能認識真實的台灣，台灣文化更能向世界貢獻我們的獨特性」。