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插畫家亂玩總統網笑翻 蔡英文親自回應「減稅有感嗎」

2019-05-23 15:06聯合新聞網 綜合報導

手握光劍蔡總統。圖擷自@ARAYCOMIX
手握光劍蔡總統。圖擷自@ARAYCOMIX
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知名插畫家A RAY，23日在臉書粉絲專頁貼出與蔡英文總統的對話表示，「蔡英文總統懷疑我的畫功」，兩人一來一往幽默風趣的對話讓網友全笑翻，瞬間吸引上萬多位網友案讚留言分享，蔡英文總統現身留言提醒大家要記得報稅「五月底快到了，還沒報稅的人趕快去報稅！得減稅有感的，告訴我好嗎？」，行政院長蘇貞昌也回覆「還剩一週，請鄉親朋友記得報稅！」，行政院前院長張善政、知名Youtuber阿滴也在下方稱讚A RAY「實在太有才了！」。

根據貼文，蔡英文總統想請A RAY畫人像並表示有準備酬勞，A RAY先是上傳一張聲稱含有小英三元素的人像插圖，分別是「髮型、眼鏡、法令紋」，但蔡總統無奈表示無法反駁但不滿意，解釋「畢竟我是三軍統帥，力量的一面須展現出來」。

A RAY於是上傳另一張，蔡英文總統手握《星際大戰》中尤達大師武器光劍的插畫，結果蔡英文總統覺得原力這種力量太抽象了，要求具體一點，接著又上傳一張綠巨人浩克版本的插畫，惹的蔡總統直說要去找別人畫了。

A RAY趕緊上傳另一張蔡總統眼神堅定看著前方的側臉照，蔡總統才感到滿意並要求加入貓的元素，結果又變成綠巨人上身蔡英文，令總統直呼「算了！改把減稅重點加入圖片」

蔡總統將一長串由林全院長規劃，賴清德院長送出，蘇貞昌院長實施的減稅方案貼給插畫家，結果過了一天才得到A RAY回覆，第一張作品蔡總統說「文字太多！無法消化」，接著第二張作品插畫配上「發大財」，還是被蔡總統打槍，最後才將「減稅124」的重點呈現出來，只是A RAY還是不願放過蔡總統，硬是加上惡搞的插圖，讓網友全笑翻。

蔡英文總統與A RAY有趣的互動，引來各界熱烈回應，立法委員林靜儀在小英三元素的人像插圖下留言，「這張是壓在玻璃墊上的貓臉嗎」，也有網友覺得是「花爸、花媽綜合體」，網友紛紛回覆，「超有感」、「超棒的，今年我們家四人還退稅」、「謝謝總統，美麥！」、「能這樣跟國家元首開玩笑，台灣是個有自由度的國家」、「這個政府政績的業配文讓我看得很舒服」。

插畫家自製減稅圖。圖擷自@ARAYCOMIX
插畫家自製減稅圖。圖擷自@ARAYCOMIX
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蔡英文蘇貞昌張善政林靜儀賴清德

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