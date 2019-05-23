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監院調查蘇啟誠輕生案 懷疑他受上級壓力被迫扛責

2019-05-23 14:17聯合報 記者程嘉文╱即時報導

監委江綺雯説明對蘇啟誠案的調查報告。 記者程嘉文／攝影
監委江綺雯説明對蘇啟誠案的調查報告。 記者程嘉文／攝影
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燕子颱風去年9月侵襲日本，使得大阪關西機場淹水停擺，三千多人被困。事後傳出我方駐大阪辦事處人員「服務國人不力」消息，辦事處長蘇啟誠因此於13日晚間，在官邸上吊輕生。監察院外交僑政委員會昨天通過委員仉桂美江綺雯的調查報告，糾正外交部。報告當中特別指出，燕子颱風侵日，蘇啟誠成為我國人民唯一的傷亡者，人死不能復生，希望藉由本調查，還他與大阪辦事處人員一個公道，洗刷外界強加之汙名。

報告指出，對外交部提出糾正的主要事由有三：

1.大阪辦事處在颱風期間之作為引發外界質疑，外交部未積極多方查證釐清，即跟隨媒體報導與網路流言，以一通無法確認之通話內容，即認定大阪辦事處「服務態度不好」，對外表示「要求大阪處嚴肅檢討改進」，事實基礎薄弱。

2.調查報告認為，「蘇啟誠輕生，與外交部在事實未釐清之前，即強令大阪處提出檢討報告，具重大關連性」。外交部迄今仍認為是假新聞造成蘇輕生，卻仍未查明，到底是誰強令蘇啟誠提出檢討報告，並對其加以羞辱性的言行，亦無任何人為此負責。

3.外交部作為駐日代表處之上級機關，對駐日代表也有指揮監督權責，卻放任其言行，未依法處置。

報告指出，大阪辦事處於去年9月10日發出電報給外交部，陳報「處理強颱燕子疏失檢討報告」，其中出現「虛心接受懲處」「難辭其咎」「深感有愧」等文字。監委調查發現，蘇啟誠於8日撰寫之初稿，與兩天後發回的報告，內容相去甚遠。監委詢問大阪處人員，是誰下令修改？大阪處人員表示也不清楚。吳釗燮部長則表示，只看過10日的版本。

報告認為，如果蘇真心接受「虛心接受懲處」「難辭其咎」「深感有愧」等內容，應該不至於在三天後回到官邸自盡，顯然可能承受外人不知之上級壓力。而且外交部未先要求蘇啟誠先交出「事件經過報告」，就要求提出「疏失檢討報告」，似已經意謂將對其究責。

大阪辦事處人員受訪時也指出，蘇啟誠在13日晚間之前，已經顯示心情不佳、緊張、反覆表示調整座位，告知可能被調職等異狀。蘇啟誠也在電話中告知駐日代表謝長廷，已經與律師相約14日見面，表明仍試圖查清某些爭議。監委調查也發現，13日傍晚18時14分，台日協副秘書長謝柏輝以line傳送「外交部警懲作業要點」給蘇啟誠。

監委也表示，本案一共向八個機關調卷，前後14次函件答復，詢問、諮詢、訪談69人次，調查委員並且曾於今年1月下旬親赴大阪，逐一詢問辦事處22名職員（雇員），並且製作紀錄。

蘇啟誠監察院

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