韓國瑜再回應黃光芹：我喝酒，手當然放酒杯上

2019-05-23 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹在臉書的新貼文問高雄市長韓國瑜上酒廊，手都摸人家哪裡？還提到她熟悉的立法院資深立委老早就告訴她，「韓國瑜不只吃喝賭，還有呢？」。韓國瑜上午回應媒體就這些內容的看法時說，那是20年前當民意代表在有些場合喝酒聊天喧譁，但是他的私生活，自己心中有一把尺，至於喝酒，手當然放在酒杯上。

韓國瑜說，那是20多年前，他當民意代表在有些場合喝酒聊天喧譁，但請放心，他的私生活他自己知道這把尺在那裡，他也要特別跟黃光芹講，雖然之前有說盼黃找到內心的寧靜和快樂，但不能這樣一直抹黑，沒有任何證據，好像把他變成十惡不赦之徒，這樣是不好的。

韓國瑜說，他時常鼓勵年青人，30歲以前不要害怕，60歲以後不要後悔，人生就是一個階段接一個階段，但是他是會反省的人，年輕的時候和朋友喝酒聊天，但放心，他心中有一把尺，他不是一個亂來的人。