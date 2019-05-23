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韓國瑜再回應黃光芹：我喝酒，手當然放酒杯上

2019-05-23 13:53聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

資深媒體人黃光芹在臉書的新貼文問高雄市長韓國瑜上酒廊，手都摸人家哪裡？還提到她熟悉的立法院資深立委老早就告訴她，「韓國瑜不只吃喝賭，還有呢？」。韓國瑜上午回應媒體就這些內容的看法時說，那是20年前當民意代表在有些場合喝酒聊天喧譁，但是他的私生活，自己心中有一把尺，至於喝酒，手當然放在酒杯上。

韓國瑜說，那是20多年前，他當民意代表在有些場合喝酒聊天喧譁，但請放心，他的私生活他自己知道這把尺在那裡，他也要特別跟黃光芹講，雖然之前有說盼黃找到內心的寧靜和快樂，但不能這樣一直抹黑，沒有任何證據，好像把他變成十惡不赦之徒，這樣是不好的。

韓國瑜說，他時常鼓勵年青人，30歲以前不要害怕，60歲以後不要後悔，人生就是一個階段接一個階段，但是他是會反省的人，年輕的時候和朋友喝酒聊天，但放心，他心中有一把尺，他不是一個亂來的人。

至於會不會對黃採取法律行動，韓國瑜說，動不動就提法律訴訟，要告的人很多，這樣有什麼意義？浪費司法資源！他只能再一次呼籲黃光芹找到她內心的寧靜和快樂，但那些指控，不要說某一位立委說什麼，某一個人說什麼，就直接明確的講出來，「我喝酒，我的手放那裡？我的手當然放酒杯上。」

高雄市長韓國瑜說20多年前當立委時雖花天酒地，但心中自有一把尺。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長韓國瑜說20多年前當立委時雖花天酒地，但心中自有一把尺。記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜黃光芹立法院

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