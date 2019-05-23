賴清德上演善導寺之變？李正皓：他戰鬥力不如高嘉瑜

2019-05-23 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



賴清德昨晚突襲民進黨中執會，提出初選解決方案，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓表示，當下看到賴清德衝民進黨中央黨部的新聞時，當下還以為賴清德終於硬起來了，要上演「善導寺之變」，沒想到賴清德的表現依舊軟趴趴，活生生把「善導寺之變」演成「善導寺吃鱉」。

李正皓還針賴清德的戰鬥力作了一番評論，指賴清德連高嘉瑜都不如。李說，還記得蔡英文在2015年把高嘉瑜搓掉，在港湖禮讓黃珊珊後，高嘉瑜是怎麼向黨中央抗議的嗎？一樣的單槍匹馬，但不一樣的是，高嘉瑜帶著記者、抗議手版，就在民進黨的黨中央聲淚俱下的開起記者會，那幕相信許多人至今都沒忘記吧？

反觀賴清德，民進黨關閉中執會的直播，難道賴清德自己沒有臉書可以直播嗎？民進黨拒絕賴清德進入中執會會場，難道賴清德不會帶著記者闖進去嗎？保持風度？謙謙君子？初選辦法都不知道被改幾次了，還講什麼風度？

李正皓表示，至於賴清德在民進黨中央召開記者會提的賴三點（蔡贏韓，賴退；賴輸韓，賴退；賴贏韓且蔡輸韓，賴出線），更是荒謬可笑，難道賴清德真的以為箭射出去，靶子被移走了，就再擺一個對蔡英文有利一點的靶子後就沒事了嗎？