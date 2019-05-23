馬吳被延長管制登陸 陳明通：非因人設事

2019-05-23 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



陸委會主委陳明通（圖）上午到立法院內政委員會備詢，對於鴻海董事長郭台銘質疑蔡政府的「聯美抗中」路線，陳明通表示，「請郭台銘多了解一下兩岸關係」、「對政府政策多學習一點」。 記者林澔一／攝影 分享 facebook 立法院內政委員會今天審查「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第九條、第九條之三、第九十一條等部分條文修正案，陸委會主委陳明通對於鴻海董事長郭台銘質疑蔡政府的「聯美抗中」路線，陳明通今天表示，「請郭台銘多了解一下兩岸關係」，「對政府政策多學習一點」，但他不要與郭台銘打口水戰。

對於「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正案，陳明通表示，105年11月多位國軍退役將領前往中國參加官方舉辦的「孫中山誕辰150周年紀念活動」，並在台下聆聽習近平演說，唱中共「國歌」時站立致敬，引發輿論批評敵我不分，這次修法重點為赴陸許可管制至少3年，只能增不能減，另外機敏機關退離職高階將領，增訂赴陸特定政治性活動行為規範等。

國民黨立委江啟臣質疑，立院5月7日才三讀「國家機密保護法」管制年限，現在又要修「兩岸人民關係條例」，執政黨修法是否「政治考量」？甚至為何退休高階將領是管制15年？不是20年？什麼是國家利益維護？「執政黨乾脆直接提兩岸終止交流」「回到以前比戒嚴還戒嚴最快」，質疑陸委會提案修法應秉持良知。

許毓仁也質疑，蔡政府520之前延長前總統馬英九、前副總統吳敦義的管制年限，是突襲？還是因人設事？哪些資訊知道馬吳會洩密？把馬吳講得好像間諜片？陳明通表示，絕非因人設事，延長馬吳管制是因「國家機密保護法」修法通過，所以增加管制兩年。另外對於馬前總統將到總統府找蔡英文聊聊，陳明通表示歡迎，但怎麼談，陳說「我也不知道」，許指陳明通只會傻笑？陳則回應，「我是誠實的笑！」

陳明通表示，兩岸條例原本法令就是管制三年，必要時可以延長，但過去高官常自己限縮到一年，所以現在修法是至少管制三年，必要可延長，陳認為，若是以「安全」考量，延長管制其實也是在「幫」馬吳，他認為，基於國家整體考量，卸任正副元首到對岸，維安人員怎麼進去等，都有許多問題。