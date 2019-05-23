實價登錄2.0玩假的？ 黃國昌質詢徐國勇兩人火爆跳針

2019-05-23 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院內政委員會今天審查《平均地權條例》部分條文修正草案，時代力量立委黃國昌不滿僅排審委員版本，原先政院版未併案審查，與內政部長徐國勇爆口角，兩人不段跳針質詢、答詢，黃不斷質詢問徐國勇？「實價登錄沒門牌地址、沒預售屋？」「你接不接受？」徐則不斷跳針回答「這是貴院排的，我沒有撤回，不能怪到內政部！」場面相當火爆。

延宕多時的「地政三法」修正草案，因內政委員會僅單獨排審張宏陸委員版本，原先政院版未併案審查。其中曾被建商喊話要下架的「實價登錄精確化」及「預售屋即時登載」也在張宏陸版中被拿掉，時代力量立委黃國昌批評，現在實價登錄2.0，搞到現在只剩實價登錄0.5的版本，居住正義打假球嗎？

黃國昌表示，蔡英文總統選前提出「住宅三箭」政見，還有行政院長蘇貞昌去年告訴大家要「實價登錄2.0」，不過現在卻因建商喊話下架「門牌地址揭露」、「預售屋實價登錄」，結果內政委員會排案審查的「實價登錄2.0」，只排了「平均地權條例」修正案，黃批評，他從沒看過有執政黨召委排案，竟沒有將行政院版本排進來。