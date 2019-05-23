鄭文燦再允諾市長做好做滿 喊話柯韓也要適用

2019-05-23 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



國民黨市議員林政賢今在議會總質詢一開頭，就要市長鄭文燦（前排站者）再次表態有無擔任未來總統副手、行政院長可能性？鄭說，自己的原則是做滿市長任期。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

民進黨桃園市長鄭文燦連任邁入第二屆，由於施政滿意度六都最高，又是黨內指標明日之星，不少民代都關心他能否「做好做滿」？國民黨市議員林政賢今在議會總質詢一開頭，就要鄭文燦公開表態有無擔任未來總統副手、行政院長可能性？鄭說，自己的原則是做滿市長任期，接著還說「市民投票都是希望市長能完成政見、目標，這議題也同樣適用柯市長、韓市長」；意有所指台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜有意挑戰總統大位，是辜負市民期待。

國民黨籍市議員蘇家明今天也在質詢問及此事，問鄭文燦市長，未來是否英燦配、清燦配有可能嗎？鄭文燦回說，「都不可能啦，最大任務是把市長做好，心裡沒有別的目標啦，真的。」接著提到上次黨內推薦他要當黨主席，他自己當時也回說，現階段並無此規畫。

林政賢質詢時說，鄭文燦市長未來將是黨主席甚至總統、副總統接班人，以鄭文燦出書「鄭文燦模式」期許市長能超越對立、翻轉桃園，但鄭市長是民進黨看好的中生代，希望鄭謹守承諾、做好做滿，但仍擔心是否未來有蔡鄭配、賴鄭配的可能性？並要鄭文燦向大家保證自己不會半路落跑，跑去當副總統和行政院長等職務。

鄭文燦說，蔡鄭配、賴鄭配這兩個組合都不可能出現，也沒有萬一這種考慮，自己就是做好市長，不會去當副手；林接著問，明年2020大選後？市長有無可能跑去當行政院長？鄭文燦說，2020大選後若是國民黨執政，那是不可能，若仍是民進黨執政，再說，「原則我希望做滿任期」，最後也強調每名市民投票都希望市長能完成政見目標，這議題適用柯韓兩人。