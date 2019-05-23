綠營看賴方案：不是在讓步，是在激化

2019-05-23 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院長賴清德昨提出新方案，盼用蔡賴對決韓國瑜的民調來決定出線人選；但黨內人士都不看好此方案，認為賴清德切割大選真實情況，忽略大選可能是藍綠柯「三腳督」的態勢，且玩讓分機制，最終兩方支持者都可能不滿，根本無法團解打大選，「這個不是在讓步，是在激化。」

蔡英文發言人阮昭雄指出，賴清德的方案找國民黨目前最強的韓國瑜來對比算是合理，但不加入柯文哲就頗值得商榷，因柯文哲動作頻頻，黨當然要做預判，且現實面來講，納入韓國瑜做對比民調也是一種預判，且目前各家民調都顯示總統民調穩定往上，何必在此時被禮讓。

黨政人士則說，先前賴陣營批評初選期程一直拖，但昨中執會已有提案了，賴陣營突然像翻桌一樣到黨中央，推翻自己過往的說法，恐怕是各家民調目前顯示蔡賴差距都縮小，甚至內部民調顯示兩人幾乎沒有差距，才會反應在賴清德的情緒曲線上，直闖黨中央。

至於賴清德方案，黨政人士說，這是在吃蔡英文豆腐，也是在切割大選真實情況，賴清德初選或許會靠藍營的反英力量勝出，但真的要贏的是大選，韓、柯都可能是檯面上人選，納入柯文哲對蔡、賴或許都不一定有利，可至少貼近現況。

親英人士則說，賴清德的提案有3個失誤，包含現實不正確、制度錯誤、實務上不可行，目前兩黨初選紛爭，柯文哲在民調上獲利，因此重點不是初選輸贏，而是大選真實狀況很可能發展成「三腳督」的態勢，國民黨民調也把柯文哲納進去，民進黨現在不納入柯文哲不會是真實狀況。

而賴清德在中執會結束後才提案，親英人士說，前有3次協調會議，昨中執會也有林俊憲委員可以提案，質疑賴清德直闖黨中央也是在體制外行動；對於賴的方案，親英人士更是搖搖頭，因為政治上玩讓分制度就不是公平制度，縱使最後蔡賴民調都贏韓國瑜，但若按照賴清德規則，賴比蔡高還是蔡英文出線，這樣賴的支持者也不會接受，「這個不是在讓步，是在激化。」