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新南向出口今年下滑 鄧振中：貿易要從長期觀察

2019-05-23 12:20聯合報 記者賴于榛╱即時報導

根據經貿辦今年第一季資料，我國出口至新南向國家金額為147.4億美元，呈現下滑趨勢。政委鄧振中證實，新南向出口下滑今年有這現象，但貿易要從長期觀察，尤其現在國際情勢發生很大變動，要用長一點的時間變動去看。

經貿辦今赴行政院報告新南向成果，拿出107年資料與105年對比，包括我國與新南向國家貿易總額為1171億美元較105年成長22％，新南向國家來台投資107年為3億9154萬美元，也較105年的2億3591億美元增加66%，但今年第一季資料卻顯示，我國與新南向國家貿易總額為260.9億美元，我國出口至新南向國家金額僅為147.4億美元，我國自新南向國家進口金額則為113.5億美元。

對於出口下滑趨勢，鄧振中院會後表示，出口部分現在下滑，今年有這現象，但貿易要從長期觀察，現在國際情勢發生很大變動，得要用長一點的時間變動去看，且新南向的國家都在成長，如果用過去3年貿易型態來看，政府是樂觀的

另外針對越南投保協定談判進度，鄧振中說，越南是台商最多外資去的國家，所以投保協定很重要，雖然目前還沒有結論，但進度還算良好，尤其越南很清楚這東西對他們有利，對吸引台商去也會更好。

鄧振中說，新南向推動至今，觀光、經貿等都相當穩定甚至常態化，每方面都有成果，但期盼接下來可以在醫藥、衛生跟重大投資案有所進展，多一點大計畫談下來，是政府目前希望達成的目標。

行政院長蘇貞昌則要求，新南向政策的推動成果，確實在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面發揮了台灣軟實力，雙邊投資保障協定的洽簽與更新，大幅提升對台商的保障，通關優惠也讓我們的企業更便利，請相關部會善用各種場合，適切宣傳，讓民眾知道政策成果。

政委鄧振中。記者賴于榛／攝影
政委鄧振中。記者賴于榛／攝影
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