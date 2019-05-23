侯友宜：陳之漢臉黑黑，心白白，有江湖氣息未必是壞人

2019-05-23 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長侯友宜認為館長陳之漢「臉黑黑，心白白」，有江湖氣息卻未必是壞人。圖／擷自侯友宜粉絲頁 分享 facebook

館長陳之漢和高雄市長韓國瑜近期摃上，被韓粉攻擊，甚至被指有7項前科。新北市長侯友宜今天表示，「臉黑黑，心白白」，陳雖充滿江湖氣息，但不能因為這樣就説是壞人。陳的見解反映多數市民心聲，且熱心公益經常回饋社會。

侯友宜說，他認識館長數年，上過幾次直播，討論過電競、運動、社會治安等議題，陳的見解往往反映多數市民心聲，最近陳被質疑有前科，申請良民證自清。