影／當市長以來最遺憾的是什麼？ 林右昌直指這件事

2019-05-23 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市政府老舊，空間不敷使用，市長林右昌4年前就決定搬家，相中中正區市公車處修造廠蓋市政大樓，但規畫案連三年在議會叩關失敗，這塊地先闢建為臨時停車場紓解停車需求，今天議會總質詢，張顥瀚爭取新市政府大樓再次編列經費，並蓋在公車處修造廠，市長林右昌直言，是新市政大樓未定址，是他當市長以來最遺憾的一件事。

張顥瀚指出，基隆港東岸臨海第一排，規劃要蓋郵輪轉運中心，國際研發中心，他認為不只第一排要建設，第二排三沙灣，哨船頭義二路商圈，也應該同步跟上。

他說，新市政大樓規劃和建設，前三年市府送進議會討論，但選址和預算攻防激烈，後來被刪除。新市府大樓選址在這裡，有機會帶動東岸經濟和區域產業發展，以及老舊房屋更新的可能，他建議新市政府大樓要再次編列預算。

市長林右昌說，之前有媒體採訪他，「你未來四年最重要的工作是什麼？」他回答，那就是基隆市港再生，和基隆河河谷廊帶發展，記者再問「最遺憾沒有完成的事是什麼？」林右昌說，他沒有回答，因為覺得基隆已經很有成果。

林右昌說，今天張議員提到新市政大樓，如果到目前為止最可惜的，是新市政大樓未定址，這是他當市長以來最可惜的一件事。

他指出，新市政大樓選在市公車處修造廠，是經過縝密評估後認為最佳地方，大家會從現在去想像未來，其實未來的新市政大樓也不會只有那塊地，東岸軍港遷移和貨櫃場遷移，未來的市府大樓很有可能跨到港邊，這是非常精彩，有高度的市府大樓。

林右昌說，很多縣市新市府大樓都不在原址重建，原地重建的限制性很多。新的市府大樓定址後，相關的公共運輸路線會配合調整，他是第二任的第一年，即便是今年下半年編明年預算，明年預算開始執行，也已是第二任的第二年，已經慢了很多。