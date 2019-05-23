蔡陣營批卓榮泰沒收民主 林俊憲：新方案或可突破僵局

2019-05-23 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



民進黨中執會昨天討論總統初選期程與民調方式，行政院前院長賴清德現身黨中央提出新方案，黨主席卓榮泰並宣布將賴的方案提交五人小組協調，下周三中執會再討論，並裁示散會，蔡英文陣營質疑卓榮泰此舉「無異於沒收中執會，沒收民主機制」，立委林俊憲今受訪時表示，這樣的說法太沉重了，他認為賴清德所提的新方案或許可以突破目前初選的僵局。

林俊憲說，昨天中執會休息時，黨主席請蔡、賴雙方都分別聯繫本人，就中執會開會狀況詢問本人有什麼意見，所以他才聯絡賴清德，當時賴在台北，所以就請賴到中央黨部來。

林俊憲表示，昨天5人協調小組，有4人在現場，包括卓榮泰、陳菊、鄭文燦、柯建銘，4人在休息時間跟賴清德討論，當賴提出新辦法希望解決初選僵局，他們也認為可考慮帶回去研究；卓榮泰回到中執會，向中執委表示有其他方案，雙方當事人都可以考慮，因此讓協調小組就這個方案協調雙方，主席在這個情況下才裁決散會，傳出沒收民主這個說法根本太沈重了。

林俊憲表示，賴清德提出方案，希望可以不必讓中執會去修改、破壞民進黨已經公佈的遊戲規則，現場沒有反對聲音，他也認為是一種誠意，黨中央也認為如果兩邊都同意，可以作為協調式民調參考。