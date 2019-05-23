黃光芹批韓國瑜喝花酒 韓：年輕曾荒唐但有反省能力

2019-05-23 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



針對資深媒體人黃光芹昨晚在臉書大談高雄市長韓國瑜「花天酒地」，質疑他上酒廊，手都摸人家哪裡？甚至睡前也要喝一大杯高粱，才能入睡。韓國瑜早上表示年輕時曾經荒唐過，曾經迷失過方向，但是他是個有反省能力的人。

至於，黃光芹說他睡前喝高粱，這是完全錯誤的，他喜歡找朋友喝酒，但是睡覺前只會念心經。他不知道黃光芹目前的心理狀態，希望她重新找到寧靜和快樂。

黃光芹在臉書指出指韓國瑜喝花酒，原文如下：