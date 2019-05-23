黃光芹批韓國瑜喝花酒 韓：年輕曾荒唐但有反省能力
針對資深媒體人黃光芹昨晚在臉書大談高雄市長韓國瑜「花天酒地」，質疑他上酒廊，手都摸人家哪裡？甚至睡前也要喝一大杯高粱，才能入睡。韓國瑜早上表示年輕時曾經荒唐過，曾經迷失過方向，但是他是個有反省能力的人。
至於，黃光芹說他睡前喝高粱，這是完全錯誤的，他喜歡找朋友喝酒，但是睡覺前只會念心經。他不知道黃光芹目前的心理狀態，希望她重新找到寧靜和快樂。
黃光芹在臉書指出指韓國瑜喝花酒，原文如下：
韓國瑜再講講，你是怎麼花天的？
你現在還酒地，大家都知道，常常必須神隱，睡前也要喝一大杯高梁，才能入睡。
你上次跟年輕朋友說，你當立委的時候，花天酒地，連立委都幹不下去，好炫!我想聽，你跟我們說說，雖然最近也聽很多了。
你上酒廊，手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？錢都付清了没有？你到中國大陸，真只是讀書，都沒有玩嗎？
我熟悉的立法院資深立委老早就告訴我，你不只吃喝賭，還有呢？
你賭的時候，都跟哪些人一起？在哪個招待所？賭多大？
別人說的不算，你自己說，是怎麼個花天法？
你痛駡鬼混30年，拖垮台灣的歷任台大法律系(農經系)總統中，李登輝沒有、馬英九不敢、陳水扁没聽說、蔡英文不可能，你比較屌，台灣靠你救了!
對，這是深夜文，幾乎迫不及待想聽。
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