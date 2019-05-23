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入睡前要喝高粱酒？ 錯！ 韓國瑜說做這事才讓他心平靜

2019-05-23 10:45聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前接受媒體採訪時自爆當第三屆立委時花天酒地，資深媒體人黃光芹即在臉書貼文指韓國瑜睡前也要喝一大杯高粱酒，才能入睡。韓國瑜今天受訪時表示，黃光芹說錯了，他睡前不會喝酒，都是唸般若波羅蜜心經，他並當場閉眼唸一遍心經，讓大家了解入睡前如何讓自己心靜下來。

高雄市長韓國瑜說睡前是唸般若波羅蜜心經，並當場閉眼唸一遍心經。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長韓國瑜說睡前是唸般若波羅蜜心經，並當場閉眼唸一遍心經。記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜黃光芹

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