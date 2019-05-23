監院糾正外交部大阪事件 吳釗燮：外交部無疏失

2019-05-23 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠去年在關西機場事件後輕生，監察院昨天通過調查報告糾正外交部；外交部長吳釗燮今天表示，他認為外交部在這當中並沒有疏失，外交部會等收到報告後，再看後續要如何處理。

蘇啟誠在去年關西機場事件後輕生，外傳輕生原因是台灣日本關係協會前秘書長張淑玲打電話給他，告知將有懲處及調職，張淑玲當時表示，她願意將電話、通訊軟體、電子郵件的所有通聯紀錄授權給外交部進行調查，監察院也進行調查。

外交部在事件後表示，張淑玲將派駐橫濱分處處長，但會等監院案件告一段落才赴任，台日關係協會秘書長一職由駐日前副代表郭仲熙接任，張淑玲已於日前赴任，郭仲熙也已經上任。

吳釗燮今天到立法院委員會備詢，民進黨立委王定宇問他覺得外交部該不該被糾正？吳釗燮說，他還沒看到具體內容，要等看到報告內容後才能說明，而他認為外交部在過程中並沒有疏失，在大阪事件後，立法院有記者會要求外交部盡快做檢討報告，外交部承受相當大的批評，要盡速做檢討。

吳釗燮說，外交部等接到報告後，再看後續要如何處理，或是跟監察院做詳細說明，外交部也在那之後做很多調整。

國民黨立委呂玉玲也關切監察院報告，吳釗燮激動地表示，去年事情發生後，很多壓力和指責都鋪天蓋地地湧向一個公務員（指張淑玲），說她有打那通電話，「但現在證明她沒有」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )