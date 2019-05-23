抵制華為！ 吳釗燮：外交部勸導員工個人不使用華為

2019-05-23 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



台灣五家電信業者將把華為手機賣存貨後就暫不進新貨；外交部長吳釗燮今天表示，外交部遵守各部會決定及來自上層指示，禁用華為手機及任何中國資通訊產品，這個禁令會持續下去。

吳釗燮今天到立法院外交及國防委員會報告「美歐不承認中國具備市場經濟地位我國之立場與因應作為」，並備質詢。

吳釗燮說，關於華為，外交部也遵守各部會的決定及來自上層的指示，外交部禁用華為手機，和中國任何資通訊產品，這個禁令會持續下去。

吳釗燮說，外交部員工除了公務使用，在個人使用方面也會加強勸導員工，到目前為止外交部沒有任何人使用華為手機。

中共媒體《人民日報》海外版22日以「台灣不是中國的？吳釗燮們別耍嘴」為標題，表示吳釗燮之流，身為台灣當局主要官員，幾年來沒有給兩岸關係貢獻過一點正能量，卻屢屢耍嘴皮子挑釁攻擊大陸，認為蔡英文屢屢攻擊大陸，吳釗燮有樣學樣，最近也「愛上隨地撿槍」。