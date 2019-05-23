卓榮泰強勢發言惹議 游盈隆誇：卓維持住民進黨尊嚴

2019-05-23 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨中執會昨討論總統初選事宜，因黨主席卓榮泰一番措辭強硬的談話，及行政院前院長突然現身黨中央，讓中執會「暫停」。卓榮泰的舉動在黨內掀起論戰，曾與卓榮泰競選黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆則力挺卓，游說，「因為有卓榮泰這番堅持，維持住了這個黨的基本格調、尊嚴和信用」。

游盈隆今天在臉書針對民進黨22日中執會提出4點看法，他表示，首先，卓榮泰主席宣布終場休息前語重心長的那一段話，是民進黨關鍵時刻的發言，是重要的歷史紀錄，不論是贊成或反對的人都應三覆斯言，尤其是英派或挺英中執委。

游盈隆表示，第二，相對於卓榮泰堅持法治、捍衛體制，英派代表和中執委展現出沒有底限的厚顏無恥，也是前無古人，後無來者。

第三，游盈隆說，賴清德昨天提出的善意折衷辦法，如果他和蔡兩人和韓國瑜比，若蔡與他都贏或都輸韓，他願支持蔡參選；如果他贏韓，而蔡輸韓，由他代表民進黨參選並希望蔡支持他。坦白講，賴清德想表現一種善意，一種君子風度，但那種賭法其實是一種豪賭。

游進一步說明，試想，如果賴和蔡都贏過韓，就像5月台灣民意基金會所公布的民調，蔡贏韓6.3趴，賴贏韓14.5趴，兩者相差8.2趴。根據賴的提議，即便對比之下，賴仍領先蔡8.2趴，賴也要禮讓蔡參選。「有道理嗎？坦白講，沒道理」。好在，蔡陣營第一時間就公開拒絕，絲毫不領情，「這筆可能的黑色交易就別再提了」。

第四，游盈隆說，不管是殘局、亂局或無言的結局，最後還是要有解決之道。做為一個曾經親身參與過2011那一場民進黨總統初選大戰幕後工作的人，他充分瞭解當初整個民調辦法的縝密設計。