嘉縣前議長余政達通緝中 母喪出殯未現身

2019-05-23 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣議會前議長余政達涉及2007年台灣燈會貪汙案，2014年5月23日最高法院判刑10年4月確定，余未到地檢署報到發監，遭檢方通緝，神隱至今5年，余的96歲老母親12日過世，今天上午在朴子市立殯儀館公祭，余未現身送母親最後一程，公祭場面冠蓋雲集，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌送輓聯，縣長翁章梁與副縣長吳容輝到場祭拜。

地檢署指示警調海巡單位監控，一旦余現身立即逮捕，上午家祭及公祭，未見穿制服員警在場，警調派人暗中監控，家祭及公祭結束，未見余政達出現，只有他的家人在場答禮。

余政達被通緝5年，但他在地方長期經營人脈影響力還在，到場參加公祭包括縣長翁章梁、副縣長吳容輝，議長張明達等多名縣市議員，嘉義市前議長林承勳，嘉義區漁會榮譽理事長林水樹與女兒東石鄉長林佳瑩、嘉義行善團理事長蔡萬華等各界代表

余政達家人說，96歲老母親享高壽，自然死亡，感謝親友及各界好友關心，低調辦喪事，不發訃聞，火化入塔。余政達被檢舉在縣府承辦2007台灣燈會期間，藉勢向廠商索賄百萬元，被控貪汙；最高法院2014年5月23日駁回上訴，余政達被判刑10年4月、褫奪公權5年確定，喪失議員及議長資格。

檢方發布通緝說，以余10年以上刑期行刑權時效40年，連通緝時效：行刑權時效4分之1、10年，合併計算50年，要到153年才消滅，呼籲余盡快出面。