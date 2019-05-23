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江啟臣無意連任總召 林為洲、曾銘宗前後任書記長對決

2019-05-23 08:17聯合報 記者周志豪╱即時報導

江啟臣。記者周志豪／攝影
江啟臣。記者周志豪／攝影
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國民黨黨團總召下周四改選，下周一、二受理登記，但現任總召江啟臣，今天中午表態無意再爭取連任總召後，與江同屬青壯派的立委林為洲與具金管會主委歷練的立委曾銘宗傳有意爭取接棒參選，前後任書記長爭取扛下黨團立院最後會期攻防重責。

曾銘宗受訪時證實，確實決定參選下周的總召改選，也已與江啟臣與黨副主席兼秘書長曾永權打過招呼，兩人均表示有人願為黨團承擔都樂觀其成。曾說，他得知江不爭取連任總召後，覺得應協助黨團扛責，才決定參選。

曾銘宗說，他去年下半年任黨團書記長時，正逢九合一選舉熱戰期，清楚選舉時立院黨團的攻防角色與運作重點；如今改選的黨團總召預計6月1日上任後，一樣要面臨總統大選與立委選舉激戰，他有信心能帶領黨團為整場選戰攻防添柴火。

曾銘宗表示，下會期很多黨籍立委也要花更多時間回選區備戰連任，他是不分區立委，也沒有要投入區域立委選舉，就為黨與黨團多承擔一點責任、多盡一份心力。曾也預判，這次總統大選主軸將以經濟議題為重，這正好也是他的專業。

林為洲受訪時也表示，江啟臣無意連任總召後，黨團中生代還是要勇於扛起責任，他才決定接棒參選。林為洲說，相較其他也正爭取連任的黨籍區域立委，他有自信能兼顧黨團運作與立委選戰、選區經營。

林為洲分析，下會期是選舉會期，立院表現將影響選舉氣勢，以民進黨目前低迷聲望，一定會想辦法在立院過些奇奇怪怪法案，衝刺立委與總統選舉；他出身民進黨，了解民進黨思維，又敢於與民進黨抗衡，他會帶領黨團守住立院防線。

只不過黨團總召是當然黨政策會執行長，林為洲去年新竹縣長提名過程與黨中央關係產生間隙，若當選總召是否將讓黨團與黨斷線？林為洲說，只要他當選總召，會摒除一切個人因素，稱職扮演黨團與黨間的溝通角色。

林為洲也主動提到，下周黨團總召選舉登記結束後，他會與所有參選人初步協調，若無法直接協調出一個人選，那就以黨籍立委投票的民主機制產生人選，他贏了就扛起責任，輸了就全力支持勝出人選。

國民黨團本屆總召改選後，預計6月初就將就任，任期至明年1月31日，下屆立委上任2月1日就任前一天為止。

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