北市爭取主辦2030亞運 柯P訪日京奧列考察重點

2019-05-23 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市主辦世大運，讓市長柯文哲的聲望攀上高峰，圖為柯市長 與志工一起拿著世大運旗幟合影。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

台北市2017世界大學運動會落幕後，替市長柯文哲加持不少聲望，如今又劍指亞運，今年初北市府拜會體育署，表達申辦「2030亞運」意願，又參考歷屆亞運經驗，初估舉辦亞運將投入200多億經費，國內除了台北市表態申辦亞運，高雄市同樣也有意爭取。

台北市長柯文哲今天起一連四天出訪日本，據悉，其中一項考察重點就是東京奧運準備作業，希望借鏡相關經驗，讓2030亞運能在台北市順利舉行。

台北市體育局表示，2017世大運結束後，府內也成立亞運申辦小組，替爭取2030亞運做準備，今年1月、2月已分別拜會體育署及中華奧會，表達北市府申辦意願，但中央尚未訂出正式的申請程序及期程，北市府正在擬定相關文件，以備不時之需。

台北市亞運申辦小組執行人員張勝傑指出，亞運屬於奧會體系賽事，在亞洲地區屬於高層級賽會，參與選手皆為國家隊代表，世大運則是學生交流平台，但府內評估兩者其實差異不算太大。

張勝傑表示，雅加達亞運參與選手約1萬多人，世大運參與選手同樣1萬多人左右，加上台北市舉辦世大運之後，台北市許多場館已經符合國際級水準，加上北市府舉辦世大運動員近5萬多人，其實是很好經驗。

針對申請時程，張勝傑以2026亞運為例，國際奧會於2016年宣布主辦城市在日本名古屋，但近年規則改變，想申辦的城市需透過該國奧會向國際奧會提出申請，由於台灣其他縣市可能也有意爭取亞運，目前中央尚未訂出正式的申請程序及期程。