訪日行程很多不公開？ 柯P：外交不必敲鑼打鼓

2019-05-23 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲今天上午搭機赴日參訪，預計26日抵台，為期4天的訪日行程，將一連走訪東京、富山、福島、仙台等四個城市。此行除了會出席台日觀光高峰論壇外，還將參訪磯子火力發電廠、考察311東北大地震重災區的災後重建等，希望作為台灣能源政策的借鏡。

此外，柯文哲此行也將拜會眾議員河井克行、古屋圭司、岸信夫、自民黨幹事長代行萩生田光、東京都知事小池百合子，另外也將和東京大學教授川島真早餐。

不過值得注意的是，相較於柯文哲過去訪日行程都公開，這次許多拜會行程都不公開，甚至連照片都不提供，被外界解讀是因為柯有可能是總統人選，導致日方特別慎重。

對此，柯文哲表示，外交很多事情不需要拿到檯面上敲鑼打鼓，日本是大國，處理外交關係有一定的SOP。

柯文哲表示，日本對台灣來講，文化地理社會都蠻接近，很多東西都可以和日本學習。本來台灣和日本產業上就來往密切，這次去日本主要就是台日觀光論壇 ，所以要研究一下，怎麼鼓勵日本人到台灣觀光，這次謝長廷大使特別拜託去支援一下，怎麼促進台日觀光交流。

柯文哲說，本來台北市長就有很多城市外交，過去只要是日本訪問團來台灣，幾乎就有會見，包括東京都知事、眾議員岸信夫等去都有見面，所以順便到日本去 一次把城市外交處理完。

柯文哲說，日本台灣一樣，有98%能源來自海外，也有颱風地震 ，福島核災事件之後，到底怎麼處理能源，防災怎麼準備，有相當可以借鏡的地方。

至於這次出訪是否也有有總統層級的「目的」？柯文哲說，不會啦，市長每天也是要處理這些產業問題，能源和產業也適合在一起的。