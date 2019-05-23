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議會一讀通過發敬老金 柯P酸：國民黨要變賣黨產來發？

2019-05-23 07:34聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲。記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲上任後大砍重陽敬老金引發熱議，台北市議會昨一讀通過重陽敬老禮金致送自治條例。對此，柯文哲今受訪時則是酸說，國民黨如果要變賣黨產來發敬老金，我們當然說謝謝啊。

柯文哲表示，從重陽敬老金一案也可以看出台灣社會雖然是民主社會，但民主和民粹一線之隔還是要思考，這些錢還是老百姓稅金，錢就這麼多，如果要發敬老金，那是要刪掉哪一塊？如果要增加 ，那就要找財源，所以為什麼會有經濟學，就是因為資源有限，經濟學牽涉到生產和分配。

柯文哲強調，北市府預算就這麼多，一年預算不到一千六百億元，如果國民黨要變賣黨產發敬老金，「我當然說謝謝啊」。但是老人福利的錢就這麼多，要發敬老金的話，是要切掉哪一塊，如果不能切掉，那就告訴他錢從哪裡增加，還是公宅切掉一棟。

對於民進黨團也有支持該自治條例，柯文哲說，發錢給你，，問你高不高興，廢話，當然高興，那重陽節要發敬老金，那20到29歲的青年節，怎麼不發青年獎勵金。

柯文哲說，之前某縣市加發敬老津，給三千元給老人家，還問他高不高興，廢話，你給我三千元，我當然高興，問題是錢從哪裡來。

 若議會最後三讀通過，是否會執行？柯文哲則笑說「誒，我不能失言」。

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