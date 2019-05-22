親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭台銘獨家專訪
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

台灣五大電信業者口徑一致 華為存貨賣完就不賣

台灣健保體系美國驚艷 美方主動表達「想學」

2019-05-22 20:18聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

世衛行動團挺進日內瓦第三天，衛福部長陳時中於世界衛生大會（WHA）場外，與美國衛生及公共服務部長艾薩（Alex Azar）完成台美雙邊會議，結束後，艾薩馬上於推特上貼上與陳的合照，並表明寫著與「台灣」衛福部長見面，會議過程中，雙方不僅對於防疫、藥品等有實質討論，艾薩更對台灣健保展現高度興趣，尤其對健保雲端資源格外有感。

世衛行動團發言人、衛福部疾管署長周志浩表示，與美方會議非常成功。美方之前積極在大會中替台灣發聲，最後台灣仍無法加入世界衛生大會，在台美的雙邊會議中，艾薩對此表達抱歉。他強調，世界防疫不得有缺口，將堅定地支持台灣加入世界衛生大會、世界衛生組織。

雙邊會議中與美方也有實質的討論，包含對抗新興傳染病，美方願意分享疫苗、檢體等，與我國食藥署也希望未來可相互承認查廠結果，我國食藥署人員可至美國食品藥物管理局受訓等，周志浩說，台美的實質合作有更進一步的討論，後續也將會與美方確定。

美方對台灣健保體系表達高度的興趣，特別是我國健保體系、雲端病歷等，如何將大量的資訊有條理建置，都讓他相當驚豔。衛福部長陳時中也表示，台灣的健保很值得自豪，不僅可以向國際分享經驗，也讓美國有高度興趣，主動表達想要學習。

陳時中更舉例，台灣結合健保品質支付服務，有效提升糖尿病人照護品質，近年也運用資通訊技術（ICTs）開發應用於病患個人化的照護服務，糖尿病患者的標準化死亡率從2002年到2017年下降了36.7 %。

衛福部也從2012年推動健康雲計畫分醫療、保健、照護等架構，藉由整合資訊科技（IT）資源平台，串連不同醫療院所間的診療服務，也推動健保健康存摺，促進民眾掌握自我健康狀況。

世衛行動團也與日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄，希望建立合作關係，深化實質交流，協助台灣建立符合世界衛生組織（WHO）的國際災難醫療救援作業模式，投入區域性災難事件的國際人道救援工作，不再被政治打壓，發揮台灣醫療優勢。

衛福部長陳時中與日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄。圖／衛福部提供
衛福部長陳時中與日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄。圖／衛福部提供
分享

健保衛福部

相關新聞

黃國昌批民進黨居住正義打假球 實價登錄2.0剩0.5

2019-05-22 17:37

偷駡王世堅「垃圾」 議員齊轟柯文哲並要求道歉

2019-05-22 17:01

韓國瑜指中央不給高捷經費 交部：經費充裕 關鍵在執行

2019-05-22 16:30

三合一「卡韓連線」很可怕？王世堅籲韓國瑜快振作起來

2019-05-22 15:46

影／實價登錄2.0政院版未排案審查 彭揚凱質疑打假球

2019-05-22 15:44

罵王世堅是垃圾？藍綠議員轟：柯文哲須先道歉才能進議會

2019-05-22 15:31

立委版草案／媒體散布有礙自殺防治訊息 最高擬罰百萬

2019-05-22 14:22

扁明參加簽書會及私人訪友 中監：屬非公開私人行程

2019-05-22 14:21

528李進勇案 藍綠山雨欲來

2019-05-22 14:18

政院卡韓國瑜？Kolas嗆：院會好久不見 要不要來開會

2019-05-22 14:06

影／國民黨批染綠中選會 民進黨獨裁五權變一權

2019-05-22 13:56

【重磅快評】辣台妹，辣到連公投都敢擋？

2019-05-22 13:45

立院初審：船隻躲檢查最高可罰15萬 亂打118也開罰

2019-05-22 13:29

徵詢過的都沒答應 促轉會人事卡關

2019-05-22 13:24

中選會駁回以核減煤公投 以核養綠小組：將提行政訴訟

2019-05-22 12:54

醫事人員遭霸凌後自殺或殺人 立委批衛福部怠職

2019-05-22 12:40

立院28日處理李進勇人事案 藍委擴大抗爭杯葛到底

2019-05-22 12:35

無意爭取下屆國民黨團總召連任 江啟臣：我沒法度了

2019-05-22 12:30

鬆綁一例一休曾挨轟 賴清德：勞工健康狀況沒有改變

2019-05-22 12:25

中共強勢與國民黨示弱 成就蔡英文兩岸政策的戰略定力

2019-05-22 12:24

「欣賞度」調查 綠軍賴清德奪冠、藍營榮韓國瑜領先

2019-05-22 12:16

五權變一權 藍委酸：其他總統做不到的 蔡英文做到了

2019-05-22 11:46

響應全球氣候行動 公民團體524台北氣候緊急遊行

2019-05-22 11:44

推「廣上南北行」 郁慕明：遭「有關單位」嗆解散新黨

2019-05-22 11:43

八成政黨未完成財務申報 內政部提醒最高罰500萬

2019-05-22 11:13

智庫民調／53.9％不滿蔡總統 「經濟政策」表現最差

2019-05-22 11:09

立委提自殺防治法草案 媒體散布促自殺訊息最高罰百萬

2019-05-22 10:54

美國衛生部長與陳時中合影 網友：以為看到成龍

2019-05-22 10:17

【重磅快評】撕裂社會的政客必遭譴責

2019-05-22 10:07

雙英會有譜？蔡：可聊出境管制、年改

2019-05-22 00:52

「盜用」閃電台灣照還調色 卓榮泰道歉：拍的太好太妙了

2019-05-22 00:41

「蔡迂迴改變現狀」 前外長：美不會派子弟兵為台送死

2019-05-22 00:32

台南綠委初選恩怨延燒…顏純左喊暫緩提名 賴惠員籲團結

2019-05-21 23:28

蔡英文歡迎馬英九來府 馬辦：盼府儘速安排

2019-05-21 20:16

柯文哲趁質詢罵王世堅「垃圾」 民進黨議會黨團要求道歉

2019-05-21 19:59

出境管制延長馬英九氣到要找蔡 蔡英文：歡迎

2019-05-21 19:58

【重磅快評】罵扶龍王垃圾 柯文哲被看清格局了

2019-05-21 18:52

議場上罵王世堅「垃圾」 柯文哲：下次會盡力忍住

2019-05-21 17:53

見證自由輪命名交船 蔡英文：高雄造大船是高雄人驕傲

2019-05-21 16:10
看更多

熱門文章

館長申請良民證秀收據 網友：李天鐸別撤文等挨告

2019-05-22 10:59

罕見！「三曝」漢光演習 F-16V戰機將試降彰化戰備道

2019-05-22 00:45

挺同婚被中常委提案撤銷提名 李彥秀哭了

2019-05-22 10:47

大選誰會贏？歷史說話…這身分出線選總統 從沒輸過

2019-05-22 08:00

余天設鴻門宴支持蔡連任？ 台南黨部主委：讓民主流淚

2019-05-22 10:32

「盜用」閃電台灣照還調色 卓榮泰道歉：拍的太好太妙了

2019-05-22 00:41

美軍向我索潛艦活動區域始末 卡在這件事我方未鬆口

2019-05-22 04:51

國防部證實美向我索潛艦訓練活動區域 退將：不該給

2019-05-21 21:59

朱立倫籲黨內勿互相攻擊 孫大千讚樹立團結典範

2019-05-22 08:07

綠營砲轟韓國瑜彌陀機場瞎到爆 網友：陳菊也說過...

2019-05-22 13:00

總統高雄辦公係真的？韓國瑜中意「左營軍區」

2019-05-22 13:20

影／F-16戰機響尾蛇出擊 飛彈離架瞬間影片曝光

2019-05-22 15:22

初選未過關就脫黨？ 賴清德：該脫黨的不是我吧

2019-05-22 12:12

傳民進黨中執會要改初選辦法 賴清德：使本黨走向淪喪

2019-05-22 08:49

彰化立委初選由張瀚天大勝 陳杰：不接受，參選到底

2019-05-22 11:19

太平島南援四號操演「哀嚎」四起 官兵超敬業

2019-05-21 21:43

挺同婚恐遭撤銷黨內提名？ 蔣萬安：尊重

2019-05-22 11:13

專訪╱郭台銘：花時間辯論核能 何不先做這些事？

2019-05-22 17:22

破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

2019-05-22 14:09

影／19黨部主委連署挺蔡英文 余天爆：蔡賴配沒希望

2019-05-22 16:23

美索我潛艦訓練位置 專家：台應趁機擴大兩軍水下合作

2019-05-22 09:45

董念台：韓國瑜難擋帝王誘惑 心機頗重之凡人

2019-05-22 08:39

中執會陷僵局…賴清德抵達黨中央 黨內議論

2019-05-22 18:45

「欣賞度」調查 綠軍賴清德奪冠、藍營榮韓國瑜領先

2019-05-22 12:16

賴清德突現身民進黨中央 提與韓國瑜「對比民調」

2019-05-22 19:55

郭台銘投資涉賄選？ 韓國瑜：他有強大幕僚一定了解法規

2019-05-22 11:51

無意爭取下屆國民黨團總召連任 江啟臣：我沒法度了

2019-05-22 12:30

三合一「卡韓連線」很可怕？王世堅籲韓國瑜快振作起來

2019-05-22 15:46

總統初選喬不定 賴清德現身黨中央

2019-05-22 18:27

【重磅快評】撕裂社會的政客必遭譴責

2019-05-22 10:07

聽聞郭董舔盤笑到凍未條 柯P：我才不做這麼噁心的動作

2019-05-22 10:26

民進黨初選喬不定！蔡賴今攤牌 中執會攻防

2019-05-22 00:02

影／漢光演習超吸睛 極限2公里+3軍火力大比拚

2019-05-22 17:25

余天居中協調 民進黨19名黨部主委連署挺小英連任

2019-05-21 22:44

新聞眼／兩營隔空駁火 蔡賴背水一戰

2019-05-22 00:49

影／國民黨花蓮縣主委遭停權 率眾占領黨中央

2019-05-22 15:51

【即時短評】中執會直播映照出蔡英文打選戰的本事

2019-05-22 18:45

代表賴清德 林俊憲：初選到一半改規則會後患無窮

2019-05-22 16:00

【重磅快評】辣台妹，辣到連公投都敢擋？

2019-05-22 13:45

參選總統？柯文哲要延到8月才宣布

2019-05-22 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top