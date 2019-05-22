台灣健保體系美國驚艷 美方主動表達「想學」

2019-05-22 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



世衛行動團挺進日內瓦第三天，衛福部長陳時中於世界衛生大會（WHA）場外，與美國衛生及公共服務部長艾薩（Alex Azar）完成台美雙邊會議，結束後，艾薩馬上於推特上貼上與陳的合照，並表明寫著與「台灣」衛福部長見面，會議過程中，雙方不僅對於防疫、藥品等有實質討論，艾薩更對台灣健保展現高度興趣，尤其對健保雲端資源格外有感。

世衛行動團發言人、衛福部疾管署長周志浩表示，與美方會議非常成功。美方之前積極在大會中替台灣發聲，最後台灣仍無法加入世界衛生大會，在台美的雙邊會議中，艾薩對此表達抱歉。他強調，世界防疫不得有缺口，將堅定地支持台灣加入世界衛生大會、世界衛生組織。

雙邊會議中與美方也有實質的討論，包含對抗新興傳染病，美方願意分享疫苗、檢體等，與我國食藥署也希望未來可相互承認查廠結果，我國食藥署人員可至美國食品藥物管理局受訓等，周志浩說，台美的實質合作有更進一步的討論，後續也將會與美方確定。

美方對台灣健保體系表達高度的興趣，特別是我國健保體系、雲端病歷等，如何將大量的資訊有條理建置，都讓他相當驚豔。衛福部長陳時中也表示，台灣的健保很值得自豪，不僅可以向國際分享經驗，也讓美國有高度興趣，主動表達想要學習。

陳時中更舉例，台灣結合健保品質支付服務，有效提升糖尿病人照護品質，近年也運用資通訊技術（ICTs）開發應用於病患個人化的照護服務，糖尿病患者的標準化死亡率從2002年到2017年下降了36.7 %。

衛福部也從2012年推動健康雲計畫分醫療、保健、照護等架構，藉由整合資訊科技（IT）資源平台，串連不同醫療院所間的診療服務，也推動健保健康存摺，促進民眾掌握自我健康狀況。

世衛行動團也與日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄，希望建立合作關係，深化實質交流，協助台灣建立符合世界衛生組織（WHO）的國際災難醫療救援作業模式，投入區域性災難事件的國際人道救援工作，不再被政治打壓，發揮台灣醫療優勢。