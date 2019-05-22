黃國昌批民進黨居住正義打假球 實價登錄2.0剩0.5

2019-05-22 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



內政委員會將在今日討論延宕多時的「地政三法」修正草案，但僅單獨排審張宏陸委員的版本，原先政院版未併案審查。其中曾被建商喊話要下架的「實價登錄精確化」及「預售屋即時登載」也在張宏陸版中被拿掉，時代力量立委黃國昌對此召開記者會質疑執政黨，「難道居住正義是在打假球嗎？」

黃國昌表示，「高房價一直是年輕人的痛，代表居住正義的「地政三法」被視為實價登錄2.0，是補足實價登錄1.0的完整配套，為何執政黨委員只處理登載義務，揭露門牌和預售屋部分，真的要因為建商抗議而被下架嗎？」他痛批此舉形同讓政府信誓旦旦的實價登錄2.0變0.5。

時代力量智庫副執行長彭盛韶提出數據指出，依據美國智庫指標「房價所得比」超過5.1即為極度負擔不起，台灣卻高達9，台北更達15。他並指出「預售屋炒作」是近日被央行公開點名的高房價重要來源，而實價登錄2.0已鎖定該項內容著手改善，實在沒有拖延修改的理由。

OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱則表示，去年8月29日就曾前往拜訪當時新北市長候選人蘇貞昌，尋求其當選後對實價登錄2.0的支持，當時蘇貞昌果斷表態支持，如今成為蘇成為行政院長卻未信守承諾，呼籲蘇院長應全力推動實價登錄2.0。