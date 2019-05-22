罵王世堅是垃圾？藍綠議員轟：柯文哲須先道歉才能進議會

2019-05-22 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前赴議會進行專案報告時，趁市議員王世堅質詢結束時小聲罵了一句「垃圾」，引發熱議，儘管柯文哲後來在臉書上表示自己常常會碎碎念，也不知道自己講了什麼，但是罵別人自己也不會變好啦，下次會盡力忍住，不過依舊無法止議，今天藍綠議員齊聲砲轟，批柯不尊重議會監督職權，要求柯須先道歉，否則下週拒絕柯文哲到議會報告。