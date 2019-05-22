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罵王世堅是垃圾？藍綠議員轟：柯文哲須先道歉才能進議會

2019-05-22 15:31聯合報 記者林文義╱即時報導

北市柯文哲日前赴議會進行專案報告時，趁市議員王世堅質詢結束時小聲罵了一句「垃圾」，引發熱議，儘管柯文哲後來在臉書上表示自己常常會碎碎念，也不知道自己講了什麼，但是罵別人自己也不會變好啦，下次會盡力忍住，不過依舊無法止議，今天藍綠議員齊聲砲轟，批柯不尊重議會監督職權，要求柯須先道歉，否則下週拒絕柯文哲到議會報告。

台北市長柯文哲日前在議會上突然冒出一句「垃圾」，引起藍綠議員不滿。 聯合報系資料...
台北市長柯文哲日前在議會上突然冒出一句「垃圾」，引起藍綠議員不滿。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
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柯文哲王世堅北市

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