政院卡韓國瑜？Kolas嗆：院會好久不見 要不要來開會

2019-05-22 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院發言人Kolas Yotaka。聯合報資料照／記者林河名攝影 分享 facebook

國民黨高雄市議員黃紹庭21日質詢時，關切包括大林蒲遷村、前瞻計畫黃線等重大建設案，在高雄市長韓國瑜上任後全部停滯，質疑中央處處「卡韓」，建議韓乾脆開直播；韓國瑜對此表示，大林蒲遷村案在他就任後，只開過1次會，他不只要開直播，還會直接拉到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直「卡高雄」。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka今於臉書上發文，稱行政院沒有「卡韓」，歡迎韓國瑜明天到行政院院會，講清楚說明白。

Kolas說，她聽到卡韓轉述相當訝異，稱「不斷抓頭，哪ㄟ安捏?」她指出，行政院與經濟部對大林蒲的轉型早有規劃，從來不曾在選前刻意「跑到大林蒲」亂開支票，而韓國瑜上任後行政院各部會明明也與高雄市政府溝通良好，韓在說什麼? 她都告訴記者朋友：（卡韓）這些都與事實不符。

Kolas以大林蒲為例，從前行政院長林全、賴清德到蘇貞昌，經濟部一直都主動積極聯繫高雄市政府，積極促成。包括：107年10月，經濟部把大林蒲案送行政院審核；108年02月，經濟部邀請高雄市政府經發局開會，請高雄市府明確表達繼續執行意願；108年3月，高雄市政府表示支持，並請行政院盡速核定。經濟部工業局還拜會高市府說明計畫推動方向。

108年4月，經濟部、高雄市出席行政院審查會議，皆表示同意繼續推動，行政院指示加速辦理。工業局發函請高市府依實際需求修正工作期程及預算分配表，並於4/29前提供工業局修正整體計畫內容及財務規劃；108年5月，雙方同意訂於110年4月完成園區編定後啟動遷村發價作業，工業局請高雄市府於5/8前，提供相關調整後的計畫內容、期程及經費說明；今年5/15高雄市府函送大林蒲遷村經費及相關資料，工業局正把修正計畫轉送到行政院。

Kolas說，一個佔地超過300公頃、上千億的大案子，不但牽涉石化產業的發展，且影響多戶家庭的遷村案，況且都還是經濟部主動出擊，多次主動召集會議盯進度，把錢送上。高雄市政府相關的局處的確也有與經濟部充分合作，總之進度正在一路往前推。

以交通建設為例，從賴院長到蘇院長，小港-林園延伸缐已給高市府840萬做路缐規劃評估報告。前瞻計畫又給市府8500萬(其中5000萬做屏東延伸缐可行性研究，3500萬做黃缐綜合規劃)。