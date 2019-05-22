【重磅快評】辣台妹，辣到連公投都敢擋？

2019-05-22 13:45 聯合報 主筆室



蔡英文總統。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

去年公投綁九合一大選，民進黨吃了大虧，連帶使中選會主委陳英鈐也丟官。面對明年總統立委大選，民進黨政府對公投顯然更戒慎恐懼，不但已經提案要修公投法，大幅增加連署的困難度，讓公投與大選可脫鉤舉行，如今竟還駁回「核能減煤」公投，赤裸裸的違法濫權，已經到了沒有節制的地步。

今年三月初，擁核方就早早提了兩個公投提案， 一是「重啟核四」，一是「核能減煤」。其中重啟核四案已獲得通過；但「核能減煤」案卻是命運多舛，不斷遭到中選會的技術性阻攔。到了昨天，中選會終於宣布「駁回」此案。

中選會宣稱的駁回理由，可說荒謬至極。中選會認為，公投提案主文中是「核能發電比例不得低於燃煤發電」，但這意味如果核能發電佔比增加，燃煤發電也會增加，和提案的「核能減煤」有語意不清的地方，所以駁回。問題是，補正後的公投案，早沒有「減煤」二字，公投提案就只是單純的「核能發電佔比不得低於燃煤」，何來「語意不清」？這不但是欲加之罪，何患無辭，更是進行「實質審查」，把自己當成早已廢除的「公投審議委員會」了。

而中選會讓「重啟核四」案過關，也未必就是「沒有政治考量」。其一是去年已有相同提案，但中選會讓其過關，如今在擋，已全然無正當理由。其二，是比起「核能減煤」，核四重啟與否，將更容易用政治的意識形態操作。可以合理推斷，放重啟核四案過關，也是政治考量。

擁核方除了這二個提案，另有「延長核電使用」的公投案，也遭中選會判定必須進行聽證。依照公投法修法可能在六月底前完成的時程推估，此案也勢將趕不上舊法適用，就算審查通過，也必須在繳交身分證影本、和大選脫勾的嚴苛條件下舉行，也等於提前宣告出局。

從去年的諸多公投案處理，已經看出蔡政府對於以行政手段干擾不利於己的公投，已是無所不用其極。如今在行政技術干擾之外，竟還祭出了違法的「實質審查」手段，緊跟其後的，還有公投法修法和民進黨卸任縣長李進勇入主中選會。看來自稱「辣台妹」的蔡英文總統真的夠辣，辣到連民進黨一直疾呼的「直接民主」公民投票都敢擋了。