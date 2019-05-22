徵詢過的都沒答應 促轉會人事卡關

2019-05-22 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



中選會主委李進勇人事案下周拚闖關，可預見會遭藍營阻礙，但事實上，有別於李進勇拚闖關，促轉會主委懸缺八個月卻連人選都找不到。據了解，行政院從賴清德時期到蘇貞昌當閣揆，一直有在徵詢人，只是談過的人考慮過後都沒有答應，一來一回之間就拖延了時間。

促轉會為2年任務編制，最快明年5月底任務完成後解散，但促轉條例也明訂2年內未能完成任務，得報請行政院長延長之，每次以1年為限，完成任務後解散，由行政院長公布任務總結報告。去年九合一大選前出現東廠風波後，促轉會正、副主委接連下台，歷經內閣改組依然懸缺超過8個月，接手人選仍無風聲，始終由專任委員楊翠代理主委職缺，副主委無代理，另由專任委員葉虹靈兼任發言人。

對於促轉會人事僵局，政院人士指出，促轉會政府主委職缺仍在尋覓人選，院長一直都有在徵詢，但是談過的人考慮過後都沒有答應，才會拉長時間。

黨政人士則說，目前中選會主委的人事案得先處理，畢竟2020大選就要來了，且若有公投綁大選，可以預見選務繁重，因此順序上當然是選務比較重要，且促轉會目前運傳也算順暢，也陸續推出白色恐怖時代的有罪判決撤銷公告，以及接連爭取開放機密資料，尋覓人選上相較中選會沒那麼急迫。