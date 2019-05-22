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中選會駁回以核減煤公投 以核養綠小組：將提行政訴訟

2019-05-22 12:54聯合報 記者周志豪╱即時報導

中選會昨天下午召開委員會議，以限期補正仍不符合規定駁回以核減煤公投案申請。以核養綠公投小組中午發出新聞稿批評，中選會違法駁回公投案聲明是「殺民主保初選」，為蔡英文總統初選輔選，揶揄蔡總統「是這種辣法嗎？」

以核養綠公投小組表示，對於中選會違法「實質審查」公投提案行為，將在最快時間內提出行政訴訟，並向監察院提出陳情。

發動核能減煤公投團體指出，今年3月4日提出核能減煤案後，中選會並未依法在30日內做出補正裁示，已違公投法規定。聽證會後，4月16日又違法增列補正事宜。

但以核養綠公投小組仍依循中選會的建議，進行補正，將中選會委員建議的「刪除核能減煤字眼以避免不得其真意」與「刪除咎責機制避免侵害行政保留」等事項完成，之後卻仍得到「主文不得其真意」理由，顯然駁回決議真正理由為「莫須有」。

以核養綠公投小組指出，從去年的中選會違法阻擋再送件、被消失的9492份連署書，到今年的核能減煤下架，一再顯示出中選會完全失去做為中立機關的能力，從府方到部會上下交相賊的情況已成常態。

以核養綠公投小組表示，明知道駁回以核減煤公投案所涉及的反民主行為，將對民進黨明年總統大選造成嚴重衝擊，中選會卻一意孤行，顯然是蔡英文總統近期總統初選電話民調鞏固反核基本盤拚初選的低等政治手段。

以核養綠公投小組說，對這樣的政府已經不再有一絲民主的期待，2020將用重啟核四公投，將這個反科學、反民主的下流政府拉出總統府，還給人民憲法所賦予的公民權利。

公投中選會以核養綠

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