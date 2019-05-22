醫事人員遭霸凌後自殺或殺人 立委批衛福部怠職

2019-05-22 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



醫療院所近來傳出多起職場霸凌事件，立委林淑芬批評勞動部與衛福部皆無作為。圖／翻攝自立法院議事轉播影音 分享 facebook

醫療院所近來傳出多起職場霸凌事件，有立委批評，醫事人員是很有能力尋求資源的人，卻在面臨職場霸凌事件時，不是選擇自殺就是殺人，顯見職場上的壓力管理教育、霸凌介入處理、心理健康服務資源不足，而勞動部與衛福部皆無作為。

立法院社福及衛環委員會，立委林淑芬質詢表示，衛福部澎湖醫院本月初傳出霸凌，院長遭控言語羞辱、不准喪假、令員工超時工作等，導致總務主任試圖燒炭輕生；3月中傳出一名年輕的國泰醫院住院醫師跳樓，死者父母控訴是因資深醫師辱罵霸凌所致；去年9月則傳出成大醫院手術房喋血事件，一名體外循環師疑似遭職場霸凌，憤而持刀刺傷同事。「醫事人員是很有能力尋求資源的人，為什麼在面臨職場霸凌事件時，不是選擇自殺就是殺人？」

林淑芬表示，台北市衛生局2014年曾針對1539名20-55歲民眾進行心理健康與職場霸凌調查，結果發現，高達六成上班族遭遇職場霸凌或潛在遭受霸凌，霸凌樣態以言語謾罵、人際關係霸凌最常見；超過一成八的人有中重度的心理困擾。勞動部職安署的調查也有類似發現，資料更進一步顯示醫療保健社工有較高的遭霸凌比例。「職業安全衛生法的角色是加強預防，但現況下的措施到底有沒有效？」

勞動部職安署副署長周登春回應，目前確實只能做到職場勞動檢查，還沒有辦法進一步強化這類事件的事前預防。

林淑芬問衛福部心口司，現況下，職場提供勞工哪些心理健康服務？

衛福部心口司長諶立中說，心理健康問題發生的場域太多元，不可能每種場域都布建資源。目前各地方衛生所都有提供免費的心理諮商資源，有需要的民眾可多加利用。

林淑芬說，職場的心理健康促進主管機關到底是誰？如果衛福部不願意扛起來，勞動部有能力嗎？

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