立院28日處理李進勇人事案 藍委擴大抗爭杯葛到底
立法院院會28日將進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權投票，國民黨團總召江啟臣表示，民進黨想利用李進勇來操盤選舉，黨團絕對反對抗爭到底；將要參選國民黨團新任總召的林為洲表示，「三秒勇」加上公投法逕付二讀，新仇舊恨，他會建議黨團擴大抗爭，絕對不會讓民進黨過人事案。
中選會主委被提名人李進勇人事案審查，藍綠多次在委員會中爆發衝突，上個月24日民進黨挾人數優勢表決送出委員會，被國民黨批評「三秒勇」，昨天民進黨又在程委會進行表決，排定28日將在院會進行人事同意權投票。
江啟臣表示，李進勇的政黨打手身份破壞中選會中立的傳統，配合新版公投法的修訂，將使得中選會成為新東廠，成為操作選戰的作弊機關，李進勇在這種機關做主委，就是要幫民進黨操盤選舉，球員兼裁判，來踐踏人民選擇的自由，絕對會反對與抗爭這樣的人事案。
江指出，委員會針對李進勇人事案的審查是「無效會議」，他拿出當天聯席會議會議記錄，表示李進勇自己的都沒有簽到，中選會主秘也未簽到，然後民進黨說自己完成人事審查，「你審查誰？審查鬼啊！」
江啟臣批評，從公投法在院會偷渡突襲逕付二讀，到李進勇人事案在程序委員會暗渡陳倉，民進黨都是用偷偷摸摸的方法，這就表示民進黨從頭到尾都是心虛理虧，國民黨站在捍衛人民權利和公平選舉的角度，絕對會徹底反對此案，反對多數暴力，抗拒濫權獨裁，拒絕霸凌人民。
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