立院28日處理李進勇人事案 藍委擴大抗爭杯葛到底

2019-05-22 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院院會28日將進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權投票，國民黨團總召江啟臣表示，民進黨想利用李進勇來操盤選舉，黨團絕對反對抗爭到底；將要參選國民黨團新任總召的林為洲表示，「三秒勇」加上公投法逕付二讀，新仇舊恨，他會建議黨團擴大抗爭，絕對不會讓民進黨過人事案。

中選會主委被提名人李進勇人事案審查，藍綠多次在委員會中爆發衝突，上個月24日民進黨挾人數優勢表決送出委員會，被國民黨批評「三秒勇」，昨天民進黨又在程委會進行表決，排定28日將在院會進行人事同意權投票。

江啟臣表示，李進勇的政黨打手身份破壞中選會中立的傳統，配合新版公投法的修訂，將使得中選會成為新東廠，成為操作選戰的作弊機關，李進勇在這種機關做主委，就是要幫民進黨操盤選舉，球員兼裁判，來踐踏人民選擇的自由，絕對會反對與抗爭這樣的人事案。

江指出，委員會針對李進勇人事案的審查是「無效會議」，他拿出當天聯席會議會議記錄，表示李進勇自己的都沒有簽到，中選會主秘也未簽到，然後民進黨說自己完成人事審查，「你審查誰？審查鬼啊！」