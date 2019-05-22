無意爭取下屆國民黨團總召連任 江啟臣：我沒法度了

2019-05-22 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨黨團總召下周四改選，下周一、二受理登記，黨內關注昨天登高一呼，為支持政院版同婚專法部分條文的7黨籍立委扛壓的現任總召江啟臣，是否爭取連任。江上午受訪表示，目前沒考慮登記爭取連任，強調立委改選在即，「我沒法度了」。記者周志豪／攝影 分享 facebook

國民黨黨團總召下周四改選，下周一、二受理登記，黨內關注昨天登高一呼，為支持政院版同婚專法部分條文的7黨籍立委扛壓的現任總召江啟臣，是否爭取連任。江上午受訪表示，目前沒考慮登記爭取連任，強調立委改選在即，「我沒法度了」。

江啟臣說，他現在就是把該做的事情做好，任期到了就下來。江啟臣指出，總召這個服務黨團成員的機會「應該會有很多人也有意願」，大家都可以來做，事情大家一起來分攤，「黨中央有沒有規劃也要去想」。

江啟臣表示，他是區域立委，接下來也要準備選舉，下會期時間分配吃緊，目前沒有考慮登記爭取連任總召，還是請更有能力的人來做。

只不過也因選舉在即，除江啟臣外，黨內其他資深與青壯派立委也多無意參選黨團總召，下周總召改選恐開天窗。江啟臣說，若黨籍立委真的沒有人有意爭取參選總召，那可參考黨團最後一會期書記長由黨中央指派模式決定。

至於昨天某位黨籍立委講話被喻「撿到槍」，江啟臣說，他只是在這位置上該講話就講話，該做什麼事就做什麼事，謙稱他不是黨團的大家長，只是服務股長。

國民黨團2016年中推動黨團總召直選制度，去年6月14日總召改選，當時46歲的江啟臣以2票之差險勝資深立委費鴻泰，成黨團最年輕總召，被解讀是青壯世代崛起。