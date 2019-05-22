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鬆綁一例一休曾挨轟 賴清德：勞工健康狀況沒有改變

2019-05-22 12:25聯合報 記者賴于榛╱即時報導

行政院前院長賴清德因鬆綁一例一休曾挨轟，他透過專訪解釋，修法提供勞資合作4個彈性，是回應中小企業的需要，雖然有些人說這會影響勞工的健康，但工時不變的保障已經訂出來，所以修法1年多了，整體健康的狀況跟以往沒有改變。

對於引發年輕人一例一休鬆綁，引發年輕人非常在意，賴清德昨透過《天下》專訪解釋，原本立法院不分朝野，都出於善意想改善台灣的勞動條件，但行政院週休二日的版本送到立法院之後，就多了一個「一例一休」，這對中小企業、在中小企業服務的勞工來說，都帶來衝擊，他不得不面對。

賴清德說，中小企業受衝擊，不支持民進黨，也是九合一大選失敗的原因之一，他擔任台南市長時，就碰到基層勞工反應，他們的老闆因為一例一休，沒把握如期交貨，所以不接單，但這樣想加班的勞工，可能得透過仲介去其他公司上班，為了養家活口，不得不更辛苦。

賴清德表示，因此他擔任行政院長的時候，提出的修法是「4個不變、4個彈性」，攸關勞工核心利益的4個項目不變，也是工時、週休二日、加班總時數和加班費不變。但讓加班工時、排班、輪班、特休都彈性，因為有一些中小企業可能這個月沒有工作、下個月有工作。

「你限制這麼多，它（中小企業）沒有辦法做事。」賴清德還說，有些人說這會影響勞工的健康，但工時不變的保障已經訂出來，所以現在修法過後1年多了，整體健康的狀況跟以往沒有改變，這個才是事實。

賴清德說，一例一休制度的出現，是個意外，不是勞動部提出來的，而是立法院喊價的結果，產生衝擊的新制度，他當然希望誠實面對這個問題，因為台灣130萬家中小企業，有6成只有5人以下的員工，不像大企業能夠因應一例一休，所以提供勞資合作4個彈性，回應他們的需要。

鬆綁一例一休曾挨轟，賴清德今解釋，勞工健康狀況沒有改變。本報資料照片
鬆綁一例一休曾挨轟，賴清德今解釋，勞工健康狀況沒有改變。本報資料照片
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一例一休賴清德加班費

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