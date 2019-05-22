【即時短評】民進黨初選場內場外都激戰 蔡賴黨皆傷

2019-05-22 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨總統初選一波三折，今天的黨中執會的決策，將一定程度牽引「蔡賴之爭」的後續走向。民調對比對象是否納入柯文哲，手機民調占比多少的「技術性問題」，可透過黨內民主機制解決；但初選過程的裂痕如何修補，初選過後能否實質團結，對民進黨來說才是最大的挑戰。

尋求連任的蔡英文原本毫無懸念代表民進黨，角逐2020年總統大選。但因長期處於劣勢的民調，讓昔日任命的閣揆賴清德「挺身而出」，希望藉由相對較高的支持度，搶救總統及立委選情。不過賴清德的登記參選，不只是單純的政治選擇題，背後隱含「正當性」問題，最受質疑的是挑戰現任總統，隱含否定蔡執政的意味。

初選開打後，蔡英文極力訴求「蔡賴合作」、一加一大於二。賴清德則堅持承擔，表明不會退出初選。初選前期，即使雙方支持者動作頻頻，蔡賴本人並未過度針鋒相對。但畢竟選戰是你贏我輸的零和遊戲，隨著民調時程逼近，蔡賴陣營的黨內互打轉趨激烈。

賴清德批評蔡陣營主導初選規則，一變再變，讓社會對民進黨的民主價值失去信心。蔡陣營則要黨內衡量現況，產生最可能在大選勝選的初選辦法與人選。賴清德是否曾承諾不選總統，賴質疑蔡英文或其幕僚說謊，蔡營反批「箭」不應射向同志。雙方沒有交集，裂痕漸趨擴大，雙方支持者也各自動員，強勢表態。