親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

館長申請良民證秀收據 網友：李天鐸別撤文等挨告

立足國會，緩和烏東衝突：諧星總統就職後的挑戰

影／新北12選區初選簡榮宗落選 神情落寞仍祝福李永萍

2019-05-22 11:54聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

國民黨新北市第12選區立委初選，今上午10點新北市黨部公布結果，「連家軍」簡榮宗中箭落馬，由前台北市副市長、曾擔任過2屆立委的李永萍勝出，簡榮宗表示，儘管他輸了立委初選，但未來仍會用自己的法律及財金專業，為民眾服務，也恭喜李永萍勝選。

儘管初選失敗，簡榮宗顯得有些落寞，但他還是打起精神感謝所有支持他的鄉親好友，他表示，特別感謝這幾天留在家裡等電話卻沒有被抽樣到的朋友，雖然現行民調的制度及採樣比例問題不少，但他都給予尊重。

另外，也非常感謝當初鼓勵他投入選戰的國民黨中央委員連勝文、2次錄音推薦他的新北市長侯友宜、輔選他比自己競選時更辛苦的新北市議員白珮茹等，一路陪伴他。

簡榮宗說，當初會想投入立委初選，是出自於對家鄉的熱愛及極力想翻轉七星地區的初衷，「儘管我輸了一場戰役，但並沒有輸掉整個戰爭」，將來還是會繼續用自己法律及財金的專業，奉獻給地方鄉親民眾以及他所熱愛的台灣。

針對李永萍從初選中勝出，簡榮宗表示，非常恭喜台北市前副市長李永萍，相信國民黨所有黨員都會給予支持，儘管還要面對民進黨、時代力量以及安定力量的候選人，但期待國民黨能順利打贏選戰，贏得新北第12選區的這一席。

國民黨新北第12選區立委初選，「連家軍」簡榮宗（左二）中箭落馬，由前台北市副市長...
國民黨新北第12選區立委初選，「連家軍」簡榮宗（左二）中箭落馬，由前台北市副市長、曾擔任過2屆立委的李永萍（右一）勝出。圖／國民黨新北黨部提供
分享
簡榮宗（左）落選，聽完民調結果後神情落寞，國民黨新北黨部主委李乾龍（右）上前安慰...
簡榮宗（左）落選，聽完民調結果後神情落寞，國民黨新北黨部主委李乾龍（右）上前安慰。記者胡瑞玲／攝影
分享

李永萍國民黨

相關新聞

挺同婚被中常委提案撤銷提名 李彥秀哭了

2019-05-22 10:47

藍委挺同婚專法爭議燒常會 江啟臣：要顧及7立委心情

2019-05-22 12:01

賴士葆們的逆襲：票投國民黨，全部改回來？

2019-05-22 12:00

藍委挺同婚專法爭議燒常會 黨團：讓黨籍立委再困爭議

2019-05-22 11:39

彰化立委初選由張瀚天大勝 陳杰：不接受，參選到底

2019-05-22 11:19

挺同婚恐遭撤銷黨內提名？ 蔣萬安：尊重

2019-05-22 11:13

國民黨第12選區初選李永萍勝 「主打3張牌奏效」

2019-05-22 11:00

國民黨新北第12選區立委初選 「郝家軍」李永萍勝出

2019-05-22 10:39

熱門文章

李天鐸指館長有7項前科 館長：會提告及申請刑案紀錄

2019-05-21 12:25

黨內互打激烈？ 郭台銘非官方粉專向韓粉下「逐客令」

2019-05-21 20:01

綠委助陣 一張圖全解「蔡英文執政三年做了啥」

2019-05-21 16:50

大選誰會贏？歷史說話…這身分出線選總統 從沒輸過

2019-05-22 08:00

董念台要韓國瑜退選：此時不踩煞車 馬扁幫主就是你

2019-05-21 14:34

美軍向我索潛艦活動區域始末 卡在這件事我方未鬆口

2019-05-22 04:51

「盜用」閃電台灣照還調色 卓榮泰道歉：拍的太好太妙了

2019-05-22 00:41

國防部證實美向我索潛艦訓練活動區域 退將：不該給

2019-05-21 21:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top