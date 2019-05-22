影／新北12選區初選簡榮宗落選 神情落寞仍祝福李永萍

2019-05-22 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



國民黨新北市第12選區立委初選，今上午10點新北市黨部公布結果，「連家軍」簡榮宗中箭落馬，由前台北市副市長、曾擔任過2屆立委的李永萍勝出，簡榮宗表示，儘管他輸了立委初選，但未來仍會用自己的法律及財金專業，為民眾服務，也恭喜李永萍勝選。

儘管初選失敗，簡榮宗顯得有些落寞，但他還是打起精神感謝所有支持他的鄉親好友，他表示，特別感謝這幾天留在家裡等電話卻沒有被抽樣到的朋友，雖然現行民調的制度及採樣比例問題不少，但他都給予尊重。

另外，也非常感謝當初鼓勵他投入選戰的國民黨中央委員連勝文、2次錄音推薦他的新北市長侯友宜、輔選他比自己競選時更辛苦的新北市議員白珮茹等，一路陪伴他。

簡榮宗說，當初會想投入立委初選，是出自於對家鄉的熱愛及極力想翻轉七星地區的初衷，「儘管我輸了一場戰役，但並沒有輸掉整個戰爭」，將來還是會繼續用自己法律及財金的專業，奉獻給地方鄉親民眾以及他所熱愛的台灣。