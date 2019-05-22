郭台銘投資涉賄選？韓國瑜：他有強大幕僚一定了解法規

2019-05-22 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘不斷訪基層，並提到許多投資計畫、加碼投資，今天有媒體就此問高雄市長韓國瑜，郭台銘現在是國民黨總統選舉初選的擬參選人，這樣的加碼投資有沒有賄選的嫌疑？韓國瑜說，郭台銘有非常強大的幕僚，相信郭一定非常了解相關法規。

韓國瑜說，郭有非常強大的幕僚，也了解法令的規範，這幾天郭台銘跑基層跑得很勤，法律規範為何，相信郭台銘一定非常了解。