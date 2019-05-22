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郭台銘投資涉賄選？韓國瑜：他有強大幕僚一定了解法規

2019-05-22 11:51聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘不斷訪基層，並提到許多投資計畫、加碼投資，今天有媒體就此問高雄市長韓國瑜，郭台銘現在是國民黨總統選舉初選的擬參選人，這樣的加碼投資有沒有賄選的嫌疑？韓國瑜說，郭台銘有非常強大的幕僚，相信郭一定非常了解相關法規。

韓國瑜說，郭有非常強大的幕僚，也了解法令的規範，這幾天郭台銘跑基層跑得很勤，法律規範為何，相信郭台銘一定非常了解。

另有媒體問到台北市長柯文哲是不是一定參選？韓國瑜肯定的表示，藍綠不管誰出來參選2020，柯文哲一定會參選，他一直這麼認為。

高雄市長韓國瑜認為鴻海集團董事長郭台銘有非常強大的幕僚，相信郭一定非常了解相關法...
高雄市長韓國瑜認為鴻海集團董事長郭台銘有非常強大的幕僚，相信郭一定非常了解相關法規。記者楊濡嘉／攝影
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