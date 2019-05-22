柯文哲納入國民黨民調 朱立倫：他是強勁對手

2019-05-22 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



國民黨擬將台北市長柯文哲納入初選民調，朱立倫今天上午表示，柯文哲絕對是強勁的對手，絕對不要輕忽他，將他納入民調，是非常正確。

媒體詢問，有人在網路上吵起來說非誰不投，有什麼看法，朱立倫說，不要再喊非誰不投，如果國民黨每個人都非誰不投，那提誰都不會打贏選戰，國民黨應該要彼此相互加油，像韓市長是最接地氣的市長，他也給韓加油，郭董也是國際成功大企業家，郭願意加入國民黨，願意代表國民黨參選，這都是值得讚賞，國民黨要有肯定的心態，只有相互支持，我們才能獲得民眾支持。

朱立倫今天參訪中和敬老眼鏡行，希望能有更多的老人能拿到敬老眼鏡，也能檢驗是否有眼睛疾病，有媒體詢問，是否覺得郭董可以來試一下老花眼鏡，朱立倫表示，歡迎他來，庶民經濟就在社會各個角落，庶民經濟一方面讓店家能自理自能，另外一方面讓社會的愛心可以發揮。