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影／朱立倫：我不是「乖寶寶」也不怕被邊緣化

2019-05-22 11:47聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

新北前市長朱立倫友人「無名氏」每年捐2000萬推動「敬老眼鏡專案」，至今未中斷。2017年起市府利用捐款免費為長者驗光配鏡，並連續3年推出「新北敬老眼鏡專案」，全市已有近12萬人受惠。

參加國民黨總統初選的前市長朱立倫上午特地參訪新北市中和區尖端視光眼鏡行，了解「新北敬老眼鏡專案」推行狀況。朱立倫受訪時強調，他不是高雄市長韓國瑜所說的「乖寶寶」，而是強勢市長，在市長任內強力拆除違建、執行公權力打擊違法。朱立倫也表示，從未覺得被邊緣化，只要自己不斷努力，提出好政見，勤跑基層就不要怕被邊緣化。

新北市前市長朱立倫（右）上午參訪敬老眼鏡行後，早餐店老闆娘要求與朱前市長合影。記...
新北市前市長朱立倫（右）上午參訪敬老眼鏡行後，早餐店老闆娘要求與朱前市長合影。記者侯永全／攝影
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新北市前市長朱立倫上午參訪敬老眼鏡行時，試戴豹紋框眼鏡。記者侯永全／攝影
新北市前市長朱立倫上午參訪敬老眼鏡行時，試戴豹紋框眼鏡。記者侯永全／攝影
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朱立倫韓國瑜

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