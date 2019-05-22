五權變一權 藍委酸：其他總統做不到的 蔡英文做到了

2019-05-22 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立院黨團今舉行記者會，指控民進黨染綠中選會、羞辱檢察官、霸凌司法院、虛化考試院。國民黨團總召江啟臣說，蔡英文總統執政3年讓「五權變成一權」(總統權)，「其他藍綠總統做不到的，蔡英文做到了」。

江啟臣指出，立法院委員會日前完成中選會人事審查初審，召委張宏陸在混亂中停止詢答開始處理，逐一唱名，國民黨喊有異議、不同意，但主席當作沒聽到；喊了會議無效程序違法，主席也完全沒有處理。

而立法院5月11日初審通過「考試院組織法修正草案」，擬將現行19名考試委員減為3名，任期6年改成4年。江啟臣說，考試院是憲法機關，雖然考試委員人數沒在憲法規定，而由組織法規定，如果要修法把19名考試委員減為3人，等於是讓考試院形同虛設，跟廢除考試院沒有兩樣。

國民黨立委林為洲表示，行政院院會16日通過兩選舉罷免法修法草案，當事人若認為「不實廣告」影響選舉、罷免，可聲請「緊急限制刊播令」，法院要在3日內裁定、通知媒體立即下架。但實務上在選舉的時候，難免有文宣攻擊，可以用現有法律提起告訴，但蔡政府卻要求法官要在3天內要做判決，她的理由是遏止不實抹黑文宣跟文化，但拉法官來背書，反而會因為這樣的措施更容易操控選舉的結果。

「台灣的民主自由已經在蔡英文的手上死了」國民黨立委沈智慧說，蔡英文在自己的主政下唯恐明年大選失利，她竭盡所能用總統不被監督的權力去影響整個大選，用英系監委來彈劾檢察官，成為台灣司法史上最黑暗、最恥辱的一天。