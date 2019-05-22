正好讓柯P解套？北市議會國民黨團提自治條例發敬老金

2019-05-22 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上任後取消發放重陽敬老金，引發爭議，國民黨台北市議會黨團今天提台北市重陽敬老禮金致送自治條例，下午送大會討論，力拚本會期三讀通過。

對此，台北市長柯文哲上午受訪說，他印象中議會好像不可以訂增加預算的條例，「這合法嗎？」，還說，如果有一天台北市真的零負債，再來發啊，現在負債948億，這就是債留子孫、發壓歲錢，他覺得這樣不太好。

台北市議員王鴻薇則反問柯文哲，立法院很多法案是由黨團提案、有的是委員提案，這有什麼不合法？叫柯文哲去念念書吧。

王鴻薇說，議會訂自治條例並非首次，過去有議員提自治條例通過的例子很多，由議員提交，由市府提相對的草案，市府可參酌其他縣市的法案，併案送議會法規會討論。國民黨議會黨團書記長應曉薇也說，她就曾訂過街友的自治條例，這本來就是議員的職權。

其他議員們也嗆柯文哲，如果柯要選總統，敢不敢說其他各縣市也應全部刪敬老金，雖然這是各縣市政府編的預算，如果柯認為這是不對的事，刪掉才是公平正義，不是債留子孫的作法，柯當總統敢不敢從中央法源改，希望他有guts講出來，都不准發。

至於國民黨是否有和其他黨團溝通？應曉薇指出，國民黨黨團有29人，還有其他3名友黨議員，如果有人要否決，國民黨表決有優勢。王欣儀說， 相信其他黨派議員，站在第一線，也要面對民意的壓力， 柯文哲不給就算了，還說年輕人需要錢，這是製造對立。

國民黨議員應曉薇、汪志冰、王鴻薇、陳重文、闕枚莎、游淑慧、王欣儀等人，上午舉行記者會，公布國民黨版台北市重陽敬老禮金致送自治條例，年滿65歲以上、未滿75歲，每人1500元；75歲以上未滿85歲，每人3000 元；85歲以上未滿99歲，每人5000元，年滿99以上，每人每年1萬元，加禮品一分。

與舊的重陽敬老金發放辦法比較，同樣分為4個級距，但過去是65歲至79歲一級，發放1500元；80歲到89歲發放2000元；90歲到98歲發放5000元；99歲以上1萬元。

外界認為，國民黨團的提案，正好給柯下台階，柯敬老金的爭議可順勢在他選總統時解套，王鴻薇說是要解套，但是為台北市的長者解套，因為柯文哲都不聞不問，議會能怎麼辦，台北市的老人，不能當次等老人。她也呼籲各黨派議員支持。